Un volante de la Selección Argentina seguirá en el futbol italiano por una cifra millonaria récord

Nicolás Paz: vendido al Como pero con cláusula de recompra del Real Madrid

El conjunto italiano desembolsará 60 millones de euros para quedarse con el pase del argentino de 21 años, mientras que el Real Madrid conservará una opción de recompra fijada en 80 millones de euros.

De esta manera, la entidad española evita desprenderse definitivamente de una de sus mayores promesas y se asegura la posibilidad de recuperarlo cuando considere que el contexto deportivo sea el adecuado.

La operación representa una estrategia cada vez más habitual en la política del club de Valdebebas: permitir que los jóvenes talentos continúen su desarrollo en equipos competitivos, con continuidad y protagonismo, sin perder el control sobre su futuro.

COMO COMPRARÁ A NICO PAZ POR €60 MILLONES.



El Real Madrid mantendrá una OPCIÓN DE RECOMPRA A FUTURO.



El deseo del jugador de quedarse y la intervención de Cesc Fábregas fueron CRUCIALES para la operación.



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Aunque el Madrid había ejecutado previamente la cláusula de recompra de nueve millones de euros que figuraba en el contrato del jugador, finalmente optó por reformular la operación tras las conversaciones con el Como y la voluntad del futbolista.

Desde la dirigencia merengue consideran que el regreso inmediato de Paz no era la mejor alternativa debido a la fuerte competencia existente en el primer equipo. En cambio, entienden que seguir bajo las órdenes de Cesc Fàbregas le permitirá continuar creciendo en un entorno donde ya es una pieza clave.

Los números respaldan esa decisión: Nico Paz acumula 19 goles y 17 asistencias en 75 partidos oficiales con la camiseta del Como, rendimiento que lo convirtió en una de las figuras de la Serie A y elevó su cotización hasta los 80 millones de euros.