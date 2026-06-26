Este viernes, el último ensayo de la Selección Argentina en Kansas terminó con una novedad para un integrante importante del equipo: Nicolás Paz. El volante hispano-argentino de 21 años seguirá "puliéndose" y revalorizándose en fútbol italiano. El Real Madrid lo cedió al Como de la Serie A.
Un volante de la Selección Argentina seguirá en el futbol italiano por una cifra millonaria récord
En una negociación entre el Real Madrid y el Como, el volante ofensivo de la Selección Argentina Nicolás Paz, seguirá revalorizándose en el fútbol italiano
El Real Madrid, que mantendrá el control sobre los derechos deportivos del futbolista mediante una cláusula de recompra, y el nacido en Tenerife, que jugó 35 partido y sumó 19 goles en la temporada, continuará vistiendo la camiseta del Como, donde llegó en agosto del 2024, por una suma récord para el club italiano, cercana a los 60 millones de euros.
La decisión responde tanto al pedido del propio jugador como a la buena relación entre ambas instituciones, después del gran paso que tuvo el mediocampista ofensivo por la Serie A en la pasada temporada.
Nicolás Paz: vendido al Como pero con cláusula de recompra del Real Madrid
El conjunto italiano desembolsará 60 millones de euros para quedarse con el pase del argentino de 21 años, mientras que el Real Madrid conservará una opción de recompra fijada en 80 millones de euros.
De esta manera, la entidad española evita desprenderse definitivamente de una de sus mayores promesas y se asegura la posibilidad de recuperarlo cuando considere que el contexto deportivo sea el adecuado.
La operación representa una estrategia cada vez más habitual en la política del club de Valdebebas: permitir que los jóvenes talentos continúen su desarrollo en equipos competitivos, con continuidad y protagonismo, sin perder el control sobre su futuro.
Aunque el Madrid había ejecutado previamente la cláusula de recompra de nueve millones de euros que figuraba en el contrato del jugador, finalmente optó por reformular la operación tras las conversaciones con el Como y la voluntad del futbolista.
Desde la dirigencia merengue consideran que el regreso inmediato de Paz no era la mejor alternativa debido a la fuerte competencia existente en el primer equipo. En cambio, entienden que seguir bajo las órdenes de Cesc Fàbregas le permitirá continuar creciendo en un entorno donde ya es una pieza clave.
Los números respaldan esa decisión: Nico Paz acumula 19 goles y 17 asistencias en 75 partidos oficiales con la camiseta del Como, rendimiento que lo convirtió en una de las figuras de la Serie A y elevó su cotización hasta los 80 millones de euros.