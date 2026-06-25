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A 48 años de la primera estrella: el día en que la Selección argentina tocó el cielo en 1978

El 25 de junio de 1978, la Selección argentina conquistó su primera Copa del Mundo luego de vencer a Holanda en el Estadio Monumental

Por UNO
Se cumplen 48 años de la obtención de la primera Copa del Mundo de la Selección argentina.

Se cumplen 48 años de la obtención de la primera Copa del Mundo de la Selección argentina.

Un día como hoy, 25 de junio pero de 1978, la Selección argentina conquistaba la cima futbolística por primera vez al obtener la Copa del Mundo de 1978. De la mano de César Luis Menotti, la Albiceleste derrotó 3 a 1 a Holanda (hoy Países Bajos) en la final disputada en el Estadio Monumental y obtuvo la primera estrella en el escudo nacional.

Aquella noche en Buenos Aires quedó grabada para siempre en la memoria colectiva del fútbol argentino y mantiene hasta la actualidad, 48 años después de aquel primer título mundial de la Selección argentina.

Kempes fue la figura de la Selección argentina.

Kempes fue la figura de la Selección argentina.

Pasaron 48 años de la primera estrella en la Copa del Mundo de la Selección argentina

Mario Alberto Kempes fue el líder de aquella gesta futbolística. El Matador convirtió en dos oportunidades mientras que Daniel Bertoni sumó el gol restante. En tiempo suplementario, la Selección argentina logró torcer el resultado ante un rival que había igualado el marcador sobre el final de los noventa minutos.

El partido fue intenso y dramático. Kempes abrió el marcador en el primer tiempo, pero los neerlandeses empataron a pocos minutos del cierre con un tanto de Dick Nanninga. Incluso, en la última jugada, Holanda estuvo a centímetros de quedarse con el título, cuando un remate de Rob Rensenbrink dio en el palo.

Ya en el alargue, la Selección argentina mostró su mejor versión. Kempes volvió a aparecer para marcar el 2-1 y, poco después, Bertoni selló el resultado definitivo que desató la euforia en el Monumental y en todo el país.

El equipo de Menotti se destacó por su estilo ofensivo, su identidad de juego y la presencia de figuras clave como Ubaldo Fillol, Daniel Passarella, Osvaldo Ardiles, Ricardo Villa y el propio Kempes, quien fue el goleador del torneo con seis tantos.

Ese Mundial, disputado en suelo argentino, significó mucho más que un logro deportivo. Fue el primer título de la historia para la Selección mayor y el inicio de una tradición que luego se ampliaría con las conquistas de 1986 y 2022.

A casi medio siglo de aquella hazaña, el recuerdo sigue intacto. El grito de campeón en el Monumental, la vuelta olímpica y la emoción de todo un país forman parte de una de las páginas más importantes del deporte argentino.

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