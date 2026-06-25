Adultos mayores: revelan a qué hora exacta tienen que despertarse para cuidar su salud

Al despertarse en esta franja horaria, el organismo logra frenar de forma natural la producción de melatonina (la hormona encargada del sueño) e incrementa los niveles de cortisol, la sustancia que nos activa. Si tenés la posibilidad de mantener esta rutina estable, vas a notar cómo tu cuerpo se llena de energía.

Los adultos mayores necesitan entre 7 y 8 horas de descanso por noche.

El prestigioso estudio citado respalda que los adultos mayores necesitan asegurar entre 7 y 8 horas de descanso continuo por noche. Por eso, si te acostás temprano, esta ventana de la mañana se vuelve ideal.

Los peligros ocultos de no respetar esta rutina

No se trata solo de madrugar por obligación, sino de evitar complicaciones graves. Trastocar los horarios de descanso los fines de semana o cambiar drásticamente la hora de alarma altera el metabolismo y debilita las defensas de los adultos mayores.

La falta de regularidad e higiene en el sueño en esta etapa de la vida se asocia directamente con un incremento notable en el riesgo de padecer: