Seguramente te pasa o conocés a alguien que, al pasar la barrera de los 60, empieza a notar que se despierta en plena madrugada o que el descanso se vuelve demasiado liviano. Ante esto, la ciencia se puso a investigar y determinó una franja horaria que promete solucionar este problema para los adultos mayores.
Adultos mayores: revelan a qué hora exacta tienen que despertarse para cuidar su salud
El descanso diario puede convertirse en una verdadera pesadilla a medida que pasan los años, aunque un informe reveló un dato revelador para los adultos mayores
A medida que el cuerpo envejece, los patrones de sueño experimentan transformaciones profundas. Lejos de ser un simple capricho de la rutina, la necesidad de "bajar un cambio" y ordenar el inicio del día es fundamental para la salud de este rango etario. Así lo revela el estudio de la National Sleep Foundation.
A qué hora deben despertarse los adultos mayores, según la ciencia
Según revelaron diversos expertos internacionales en cronobiología, el momento óptimo para que los adultos mayores salgan de la cama se sitúa de manera exacta entre las 6:00 y las 7:30 de la mañana. Este intervalo tiene una explicación científica muy clara: responde a la necesidad de sincronizar el cuerpo con las primeras horas de luz natural y el ritmo circadiano.
Al despertarse en esta franja horaria, el organismo logra frenar de forma natural la producción de melatonina (la hormona encargada del sueño) e incrementa los niveles de cortisol, la sustancia que nos activa. Si tenés la posibilidad de mantener esta rutina estable, vas a notar cómo tu cuerpo se llena de energía.
El prestigioso estudio citado respalda que los adultos mayores necesitan asegurar entre 7 y 8 horas de descanso continuo por noche. Por eso, si te acostás temprano, esta ventana de la mañana se vuelve ideal.
Los peligros ocultos de no respetar esta rutina
No se trata solo de madrugar por obligación, sino de evitar complicaciones graves. Trastocar los horarios de descanso los fines de semana o cambiar drásticamente la hora de alarma altera el metabolismo y debilita las defensas de los adultos mayores.
La falta de regularidad e higiene en el sueño en esta etapa de la vida se asocia directamente con un incremento notable en el riesgo de padecer:
-
Hipertensión arterial: la falta de un ciclo de sueño ordenado somete al sistema cardiovascular a un estrés innecesario.
Deterioro cognitivo: el cerebro necesita esas horas exactas para limpiarse de toxinas y fijar la memoria.
Desequilibrios emocionales: la falta de un descanso regular abre la puerta de par en par a cuadros de ansiedad o depresión.