Por los cambios demográficos, preparan unidades geriátricas especializadas en hospitales cabecera de Mendoza

En Mendoza la baja en el número de nacimientos por año se viene dando sostenidamente en la última década. Mientras en 2015 hubo un pico de 35.515, en 2025 la cifra fue de 17.373. Y si se toman los últimos cinco años significó una baja de la tasa del 26 %.

tasa de nacimiento envejecimiento

La doctora Natalia Courtis, directora de Maternidad e Infancia, en diálogo con El Siete, analizó que la disminución de la natalidad es multifactorial y se pueden señalar los altos costos de vida, modificaciones en el rol laboral femenino y los cambios culturales vinculados a proyectos individuales.

“Del 2014 al 2015 hubo un pico de nacimientos en la provincia, de aproximadamente 36.000, a lo que tuvimos en 2025 que fueron 17.370 hay una caída. La evaluación que nosotros hacemos es que no hay una única causa que lo pueda determinar. El económico es un factor más, no es el más concluyente ni determinante. También hay condicionamientos sociales y culturales que lo han favorecido”.

La especialista analizó que los avances en la salud sexual reproductiva de la mujer y del hombre también ha favorecido la baja en la tasa de natalidad.

“Hay que ver aspectos positivos en la disminución de la natalidad que vemos año a año: como la baja en la mortalidad infantil, en los índices de embarazo adolescente y la mejora en todos los procesos del seguimiento en los programas de salud sexual reproductiva, a la paciente y al recién nacido.”, afirmó Courtis.

baja de nacimientos embarazo.jpg Natalia Courtis sostuvo que aspectos positivos en la disminución de la natalidad como la baja en la mortalidad infantil, en los índices de embarazo adolescente y la mejora en los procesos del seguimiento en los programas de salud sexual reproductiva.

Por su parte, el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, afirmó a Diario UNO, que esta baja en la tasa de nacimientos no implicará más cierre de maternidades como ocurrió en abril en el hospital Saporiti de Rivadavia.

“Bajo ningún punto de vista se cerrará otra maternidad. Ya tenemos el objetivo cumplido de que todas nuestras maternidades en el sector público cumplen las normas obstétricas de calidad”.

Embed - Mendoza adapta su SISTEMA de SALUD con el Plan Integral de Abordaje de las Personas Mayores

Unidades geriátricas para internaciones de hasta 90 días

Actualmente, el 16% de la población provincial tiene más de 65 años y se estima que para 2035 será de 24%. Frente a este panorama poblacional, la provincia lanzó el Plan de Abordaje Integral de las Personas Mayores, una serie de políticas públicas que tienen por objetivo planificar la atención del sistema sanitario para una población que va envejeciendo.

“El plan consiste en capacitar a nuestros profesionales en atención primaria porque es distinta la atención y las patologías de los adultos mayores. También en las guardias de los hospitales. Además se irá haciendo una reconfiguración de las camas y de los servicios dentro de los hospitales públicos para que estén más adaptados”, explicó a Diario UNO el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero.

Marcelo Barcenilla, médico geriatra y gerontólogo, coordinador del Programa de Asistencia Sanitaria Integral para Personas Mayores, explicó que destinarán 4 o 5 camas para la atención específica de pacientes geriátricos agudos en los hospitales Lencinas, Lagomaggiore, Perrupato y definirán qué centro asistencial estará destinado a esta población en el Valle de Uco y en el sur provincial.

adultos mayores, ejercicio, hipertensión arterial Actualmente el 16% de la población provincial tiene más de 65 años y se estima que para 2035 será de 24%.

Otro eje importante es la apertura de unidades geriátricas de mediana estancia para rehabilitación.

“Aquel paciente que sufre un accidente cerebral, una fractura de cadera, un párkinson con mala evolución, podrá ser contenido y asistido en una internación que puede ir de 30 a 90 días, no más de eso, con un equipo de rehabilitación interdisciplinario y posteriormente seguir con la rehabilitación ambulatoria”, detalló Barcenilla.

Además el plan contempla la apertura de unidades de psicogeriatría, para el abordaje de la salud mental, que posiblemente estarán en los hospitales Gailhac y El Sauce.

Mayor capacitación profesional para más pacientes sin cobertura de salud

La demanda en la salud pública de Mendoza creció 50% en dos años, a pesar que la mitad de los pacientes tiene obra social o alguna prepaga. Y es que las coberturas son más acotadas, el cobro de coseguro o la pérdida de empleo, provocan que la demanda migre a los servicios sanitarios públicos.

“PAMI aborda una gran parte de la población de adultos mayores. Lo cierto es que muchos de estos pacientes, aunque tengan esa obra social, entran en el sector público. Eso se ha ido incrementando en los últimos 4 o 5 años. Cada vez atendemos más pacientes de PAMI porque en el sector privado no encuentran algo de mayor complejidad o tienen restricciones. Entonces se vuelcan al sector público, por lo que vamos adaptando el sistema para atender esa demanda”, explicó el ministro Montero.

Por eso, uno de los objetivos del plan, es acompañar el aumento de longevidad con una planificación estructural y con mayor capacitación profesional. Una de las novedades es la residencia en Geriatría y Gerontología, que comenzará en septiembre.

“Serán dos cupos por año para esta residencia de primer nivel que durará 4 años. Un año de clínica médica y tres de geriatría. Los profesionales van a rotar por los diferentes hospitales con posibilidad de hacerlo también en Buenos Aires”, explicó el coordinador del programa.

También en mayo comenzaron los cursos de capacitación de médicos en atención primaria sobre las patologías más comunes de las personas mayores para la atención en centros de salud, guardias o consultorios externos de los hospitales.

“Otro gran cambio es la capacitación en urgencias y emergencias geriátricas en guardias generales. Ese curso lo vamos a hacer con diferentes videos, no será presencial”, detalló Barcenilla.