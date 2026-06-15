Envejecimiento poblacional en Mendoza: 1 de cada 4 adultos tendrá más de 65 años en 2035

El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, definió la situación como un nuevo paradigma demográfico que lleva a proponer otro orden para la salud pública local. Según planteó, Mendoza deberá prepararse para una población con una proporción creciente de personas mayores y con demandas asistenciales diferentes a las de décadas anteriores.

La tendencia no es exclusiva de Mendoza y se observa en el país y en el mundo, aunque los cambios comienzan a sentirse con fuerza en la provincia por la velocidad con que disminuyeron los nacimientos durante la última década.

El plan para adaptar el sistema de salud

Frente a este escenario, el Gobierno presentó un Plan de Abordaje Integral de las Personas Mayores. Una de las principales medidas será la apertura de la primera Residencia en Geriatría y Gerontología de Mendoza, para formar profesionales especializados en la atención de esta población.

Estas políticas también incluyen adaptar hospitales y servicios para que las personas mayores puedan hacerse atender y utilizar el sistema de manera independiente, todo el tiempo que puedan hacerlo.

Además, habrá acciones de detección temprana y seguimiento de enfermedades frecuentes en esta etapa de la vida, junto con medidas para hacer más accesible el sistema sanitario.

El cuarto eje estará centrado en la salud mental y el envejecimiento, un área que gana relevancia a medida que crece la población adulta mayor y se incrementan las necesidades de acompañamiento, prevención y tratamiento.