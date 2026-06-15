Ya es una realidad: la población de Mendoza envejece a paso rápido y ya se nota que atraviesa una transformación demográfica que comenzó a impactar en distintas áreas del Estado. Actualmente, 16% de la población tiene más de 65 años y las proyecciones oficiales indican que esa proporción llegará a 24% en 2035.
Envejecimiento poblacional en Mendoza: 1 de cada 4 adultos tendrá más de 65 años en 2035
La provincia lanzó un plan para adaptar el sistema sanitario al cambio demográfico, que incluye formación de especialistas y mejoras en la atención
El fenómeno ocurre al mismo tiempo que se desploma la cantidad de nacimientos. Mientras en 2014 se registraban alrededor de 33.000 bebés por año, en 2025 fueron apenas 15.000, una caída cercana a 55%. La combinación de menos nacimientos y una mayor expectativa de vida plantea la necesidad de nuevas políticas públicas, orientadas a la tercera edad.
Menos nacimientos y más personas mayores
El envejecimiento de la población ya tiene efectos visibles. En los últimos años disminuyó la demanda en maternidades, se redujo la cantidad de niños en jardines de infantes y escuelas primarias y comenzaron a surgir nuevas necesidades relacionadas con los adultos mayores.
El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, definió la situación como un nuevo paradigma demográfico que lleva a proponer otro orden para la salud pública local. Según planteó, Mendoza deberá prepararse para una población con una proporción creciente de personas mayores y con demandas asistenciales diferentes a las de décadas anteriores.
La tendencia no es exclusiva de Mendoza y se observa en el país y en el mundo, aunque los cambios comienzan a sentirse con fuerza en la provincia por la velocidad con que disminuyeron los nacimientos durante la última década.
El plan para adaptar el sistema de salud
Frente a este escenario, el Gobierno presentó un Plan de Abordaje Integral de las Personas Mayores. Una de las principales medidas será la apertura de la primera Residencia en Geriatría y Gerontología de Mendoza, para formar profesionales especializados en la atención de esta población.
Estas políticas también incluyen adaptar hospitales y servicios para que las personas mayores puedan hacerse atender y utilizar el sistema de manera independiente, todo el tiempo que puedan hacerlo.
Además, habrá acciones de detección temprana y seguimiento de enfermedades frecuentes en esta etapa de la vida, junto con medidas para hacer más accesible el sistema sanitario.
El cuarto eje estará centrado en la salud mental y el envejecimiento, un área que gana relevancia a medida que crece la población adulta mayor y se incrementan las necesidades de acompañamiento, prevención y tratamiento.