Los 3 partidos de este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026

Con 3 partidos muy atractivos continuarán este lunes los 16avos de final del Mundial 2026 que se iniciaron este domingo con el triunfo de Canadá sobre Sudáfrica.
Con 3 partidos muy atractivos continuarán este lunes los 16avos de final del Mundial 2026 que se iniciaron este domingo
Con 3 partidos muy atractivos continuarán este lunes los 16avos de final del Mundial 2026 que se iniciaron este domingo con el triunfo de Canadá sobre Sudáfrica.
A las 14, en Houston, Brasil buscará dar un paso más en la competencia cuando enfrente a Japón y a las 17.30, en Boston, Alemania necesita recuperarse de su derrota ante Ecuador y jugará ante Paraguay, otra selección sudamericana.
El que gane entre brasileños y japoneses esperará por Costa de Marfil o Noruega y el vencedor de Alemania vs. Paraguay se verá las caras con Francia o Suecia.
Finalmente, a las 22 en Monterrey, Países Bajos y Marruecos protagonizarán un cruce de difícil pronóstico en el que los neerlandeses aparecen como favoritos por lo mostrado en la fase de grupos. El equipo que gane ya sabe que su próximo rival será Canadá, primer clasificado a los octavos.