Los 3 partidos de este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026

A las 14, en Houston, Brasil buscará dar un paso más en la competencia cuando enfrente a Japón y a las 17.30, en Boston, Alemania necesita recuperarse de su derrota ante Ecuador y jugará ante Paraguay, otra selección sudamericana.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, tendrá un severo examen ante Alemania.

El que gane entre brasileños y japoneses esperará por Costa de Marfil o Noruega y el vencedor de Alemania vs. Paraguay se verá las caras con Francia o Suecia.