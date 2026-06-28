Inicio Ovación Mundial Copa Mundial de Fútbol 2026
Copa del Mundo 2026

Los 3 partidos de este lunes 29 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026

Con 3 partidos muy atractivos continuarán este lunes los 16avos de final del Mundial 2026 que se iniciaron este domingo

Por UNO
Neymar y Brasil jugarán con Japón.

Neymar y Brasil jugarán con Japón.

Con 3 partidos muy atractivos continuarán este lunes los 16avos de final del Mundial 2026 que se iniciaron este domingo con el triunfo de Canadá sobre Sudáfrica.

A las 14, en Houston, Brasil buscará dar un paso más en la competencia cuando enfrente a Japón y a las 17.30, en Boston, Alemania necesita recuperarse de su derrota ante Ecuador y jugará ante Paraguay, otra selección sudamericana.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, tendrá un severo examen ante Alemania.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, tendrá un severo examen ante Alemania.

El que gane entre brasileños y japoneses esperará por Costa de Marfil o Noruega y el vencedor de Alemania vs. Paraguay se verá las caras con Francia o Suecia.

Finalmente, a las 22 en Monterrey, Países Bajos y Marruecos protagonizarán un cruce de difícil pronóstico en el que los neerlandeses aparecen como favoritos por lo mostrado en la fase de grupos. El equipo que gane ya sabe que su próximo rival será Canadá, primer clasificado a los octavos.

Los 16avos de final del Mundial 2026

  • Sudáfrica 0 - Canadá 1
  • Alemania vs. Paraguay - Lunes 29 de junio - 17.30hs (Boston Stadium)
  • Países Bajos vs. Marruecos - Lunes 29 de junio - 22hs (Estadio Monterrey)
  • Brasil vs. Japón - Lunes 29 de junio - 14hs (Houston Stadium)
  • Francia vs. Suecia - Martes 30 de junio - 18hs (New York New Jersey Stadium)
  • Costa de Marfil vs. Noruega - Martes 30 de junio - 14hs (Dallas Stadium)
  • México vs. Ecuador - Martes 30 de junio - 22hs (Estadio Ciudad de México)
  • Inglaterra vs. RD Congo - Miércoles 1 de julio - 13hs (Atlanta Stadium)
  • Estados Unidos vs. Bosnia - Miércoles 1 de julio - 21hs (San Francisco Bay Area Stadium)
  • Bélgica vs. Senegal - Miércoles 1 de julio - 17hs (Seattle Stadium)
  • Portugal vs. Croacia - Jueves 2 de julio - 20hs (Toronto Stadium)
  • España vs. Austria- Jueves 2 de julio - 16hs (Los Ángeles Stadium)
  • Suiza vs. Argelia - Viernes 3 de julio - 00hs (BC Place Vancouver)
  • Argentina vs. Cabo Verde - Viernes 3 de julio - 19hs (Miami Stadium)
  • Colombia vs. Ghana - Viernes 3 de julio - 22.30hs (Kansas City Stadium)
  • Australia vs. Egipto - Viernes 3 de julio - 15hs (Dallas Stadium)

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas