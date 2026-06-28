Ni gato, ni perro: El animal que los psicólogos recomiendan para quienes viven solos

Cuando una persona toma la decisión de independizarse o se encuentra viviendo en absoluta soledad, la idea de incorporar un animal de compañía suele ser la primera opción para mitigar el silencio de la casa.
Tradicionalmente, la mente viaja de manera directa hacia los perros o los gatos. Sin embargo, las extensas jornadas laborales, el amontonamiento de los departamentos modernos y la falta de tiempo transforman el hecho de tener un animal en un verdadero desafío. La psicología tiene la solución definitiva.
El animal que los psicólogos recomiendan para quienes se mudan solos
La aparición de cuadros de ansiedad o el persistente sentimiento de aislamiento son las primeras señales de alerta que indican que el estrés de la rutina diaria empezó a ganar terreno. Por eso, la psicología no ve con malos ojos la incorporación de una mascota.
Lejos de buscar soluciones mágicas o animales costosos, un estudio pionero llevado a cabo por el National Marine Aquarium de Plymouth, en conjunto con prestigiosas universidades británicas, demostró que la solución podría estar adentro de una pecera.
Los resultados revelaron que contemplar el nado pausado de los peces reduce notablemente la presión arterial y disminuye la frecuencia cardíaca hasta en un 8% en tan solo cinco minutos de exposición continua.
Desde el punto de vista de la psicología clínica, el cuidado de un ser vivo genera una estructura de responsabilidad positiva que fomenta la autoestima y combate el desánimo, algo que se traduce en un beneficio más allá del sentimiento relajante.
Aunque se trate de un ecosistema acuático, los especialistas recuerdan que el bienestar de este animal es fundamental para que el impacto psicológico sea verdaderamente óptimo.
Ya lo sabes, si notas que el estrés de la semana te supera, dale una oportunidad a este paisaje acuático. Los peces son, definitivamente, los animales recomendados.
Consejos a la hora de tener peces
- Cicla el agua: deja funcionar el acuario sin peces de 3 a 4 semanas para crear bacterias buenas.
- Usa anticloro: trata siempre el agua del grifo antes de meterla al acuario.
- Filtro siempre encendido: el filtro debe trabajar las 24 horas del día sin interrupción.
- Evita peceras pequeñas: los acuarios grandes mantienen el agua limpia y estable más fácilmente.
- No sobrealimentes: dales solo lo que coman en 2 minutos para no ensuciar el agua.
- Investiga compatibilidad: junta solo peces que compartan la misma temperatura y temperamento.
- Cambios de agua parciales: cambia del 10% al 20% del agua cada semana.