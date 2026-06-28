Ni gato, ni perro: El animal que los psicólogos recomiendan para quienes viven solos

Lejos de buscar soluciones mágicas o animales costosos, un estudio pionero llevado a cabo por el National Marine Aquarium de Plymouth, en conjunto con prestigiosas universidades británicas, demostró que la solución podría estar adentro de una pecera.

Los resultados revelaron que contemplar el nado pausado de los peces reduce notablemente la presión arterial y disminuye la frecuencia cardíaca hasta en un 8% en tan solo cinco minutos de exposición continua.

Desde el punto de vista de la psicología clínica, el cuidado de un ser vivo genera una estructura de responsabilidad positiva que fomenta la autoestima y combate el desánimo, algo que se traduce en un beneficio más allá del sentimiento relajante.

Contemplar el nado de los peces puede ser relajante para muchas personas.

Aunque se trate de un ecosistema acuático, los especialistas recuerdan que el bienestar de este animal es fundamental para que el impacto psicológico sea verdaderamente óptimo.

Ya lo sabes, si notas que el estrés de la semana te supera, dale una oportunidad a este paisaje acuático. Los peces son, definitivamente, los animales recomendados.

Consejos a la hora de tener peces