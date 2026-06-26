Los pájaros que vemos normalmente, son aves migratorias. Estas se mantienen unidas por algo que va mucho más allá de su instinto: se trata de pura física, donde cada animal tiene su posición y rol. ¿Por qué se forman y cómo logran hacer una formación dibujada perfectamente en el cielo?
Una bandada es un grupo de aves, en general de la misma especie que actúan de forma uniforme y constante mientras vuelan o se alimentan. En este caso la formación de bandadas tiene una clara función defensiva, pero el cómo lo hacen realmente es magnífico.
Si has visto aves o pájaros volando en bandada, te contamos cómo se organizan para hacerlo
Cuando vemos aves volando perfectamente ordenadas como si estuvieran formando una V, pensamos que se basan en una toma de decisiones animales muy complejas entre ellas o que tienen una vista especial para no chocar entre sí. Sin embargo, no es por instinto ni por la vista: es pura física y mecánica.
Las aves se organizan en el aire interactuando con las corrientes de viento que su líder genera, es decir el grupo actúa como un cristal blando donde la estructura se mantiene por las estelas del cuerpo al desplazarse y no por vista del animal. En este sentido, lo que uno haga afecta al otro, pues cada aleteo constante genera remolinos en el aire que afectan directamente a quien viene detrás.
Si el ave de atrás se acerca mucho, el flujo de aire actúa como una barrera y empuja hacia atrás, pero si el ave se aleja, el aire tira hacia adelante con suavidad. Este intercambio de fuerzas ocurre de manera pasiva y es por ello que se forma una distancia natural entre ellas.
De hecho, la posición en que se colocan no es mera casualidad. El punto del aire donde el ave posterior recibe el mayor sostén, reduce considerablemente el gasto de energía necesario para mantenerse en vuelo organizado, gracias a que la física les da la posición correcta.