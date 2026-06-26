Si has visto aves o pájaros volando en bandada, te contamos cómo se organizan para hacerlo

Las aves se organizan en el aire interactuando con las corrientes de viento que su líder genera, es decir el grupo actúa como un cristal blando donde la estructura se mantiene por las estelas del cuerpo al desplazarse y no por vista del animal. En este sentido, lo que uno haga afecta al otro, pues cada aleteo constante genera remolinos en el aire que afectan directamente a quien viene detrás.

Las corrientes de aire que actúan como enlaces invisibles para alinear a una bandada de aves en formación cristalina. Foto Muy Interesante

Si el ave de atrás se acerca mucho, el flujo de aire actúa como una barrera y empuja hacia atrás, pero si el ave se aleja, el aire tira hacia adelante con suavidad. Este intercambio de fuerzas ocurre de manera pasiva y es por ello que se forma una distancia natural entre ellas.

De hecho, la posición en que se colocan no es mera casualidad. El punto del aire donde el ave posterior recibe el mayor sostén, reduce considerablemente el gasto de energía necesario para mantenerse en vuelo organizado, gracias a que la física les da la posición correcta.