Tras 600 años de ausencia, se reintroduce un grupo de aves claves en Londres con una apuesta millonaria

Los humedales y praderas del parque escogido para la reintroducción, Eastbrookend Country Park, en el barrio de Dagenham, en el este de Londres, se han diseñado cuidadosamente para facilitar el regreso de las cigüeñas. Se trata de un gran aviario albergará a las primeras aves, lo que les permitirá aclimatarse antes de explorar los lagos y pastizales cercanos.

La ruta migratoria de esta ave

En Knepp, algunas de las aves nacidas en la zona se han emparejado con cigüeñas silvestres. De esta forma, se puede crear gradualmente una población "natural", aunque los expertos advierten que la recuperación total de las poblaciones silvestres puede llevar décadas.

Durante el invierno esta ave se desplaza al sur del Sáhara, para retornar en primavera a España y Centroeuropa. En la actualidad, para anidar se saltan la mayor parte de Francia y solo montan nidos desde Alsacia, donde llevan décadas reintroduciéndola, hacia el este. Ahora la idea es que esta especie incluyan a Londres en la ruta migratoria.