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Tras 600 años de ausencia, se reintroduce un grupo de aves claves en Londres con una apuesta millonaria

Tras 600 años de ausencia, las cigüeñas vuelven a anidar en Londres, con un proyecto millonario para restaurar su hábitat. Todos los detalles

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

Más allá de su belleza particular, las cigüeñas son aves vitales para el control de plagas y un gran indicador de un ecosistema es saludable. Es así que el Ayuntamiento de Londres ha invertido medio millón de libras para que, más de medio siglos después, este animal vuelva a anidar en la ciudad.

Este animal despareció de Reino Unido a mediados del año 1.416 por la caza indiscriminada y la destrucción de humedales, que eran su hábitat. Pero este 2026 y tras 600 años todo cambiará en Londres con el regreso de esta ave.

Tras 600 años las cigüeñas regresan a Londres

Tras la exitosa reintroducción de las aves en la finca de Knepp, en West Sussex, a 72 kilómetros al sur del centro de Londres, se ayudará a la especie a regresar a la ciudad en un proyecto que también devolverá los castores a las antiguas graveras inundadas del parque rural de Eastbrookend, en Dagenham.

Los humedales y praderas del parque escogido para la reintroducción, Eastbrookend Country Park, en el barrio de Dagenham, en el este de Londres, se han diseñado cuidadosamente para facilitar el regreso de las cigüeñas. Se trata de un gran aviario albergará a las primeras aves, lo que les permitirá aclimatarse antes de explorar los lagos y pastizales cercanos.

La ruta migratoria de esta ave

En Knepp, algunas de las aves nacidas en la zona se han emparejado con cigüeñas silvestres. De esta forma, se puede crear gradualmente una población "natural", aunque los expertos advierten que la recuperación total de las poblaciones silvestres puede llevar décadas.

Durante el invierno esta ave se desplaza al sur del Sáhara, para retornar en primavera a España y Centroeuropa. En la actualidad, para anidar se saltan la mayor parte de Francia y solo montan nidos desde Alsacia, donde llevan décadas reintroduciéndola, hacia el este. Ahora la idea es que esta especie incluyan a Londres en la ruta migratoria.

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