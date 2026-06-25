La investigación por el crimen de Alejandro Águila Jorquera, el niño de 12 años que murió tras ser arrastrado casi 3 kilómetros durante el robo del auto en el que viajaba junto a su padre y una tía, sumó novedades. En las últimas horas, Carabineros confirmó la detención de un sexto integrante de la banda acusada de participar en el violento tour delictual que conmocionó a Chile.
Ya son 6 los detenidos por el crimen del niño de 12 años arrastrado durante un robo en Chile
Un joven de 18 años se entregó a la Policía y quedó detenido como el sexto integrante de la banda acusada del robo que terminó con la muerte de Alejandro
Se trata de un joven de 18 años que se presentó este jueves voluntariamente en una comisaría de San Bernardo y confesó su participación en los hechos, según informó la Policía chilena. Con esta detención, los investigadores consideran que quedó desarticulada la organización que protagonizó la serie de robos ocurridos durante la madrugada del martes.
El nuevo detenido se suma a otro sospechoso de 23 años, capturado horas antes mientras permanecía oculto en una vivienda, y a los 4 imputados que ya habían sido formalizados por la Justicia.
Los 6 acusados y los cargos que enfrentan
Con las últimas detenciones, ya son 6 los presuntos integrantes de la banda identificados por la investigación.
Los primeros 4 detenidos fueron imputados por robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación. Dos de ellos, de 18 y 21 años, quedaron en prisión preventiva, mientras que los dos adolescentes de 17 años fueron enviados a un centro de internación provisoria.
Los 2 nuevos detenidos enfrentarán los mismos cargos. Por orden judicial, las autoridades chilenas mantienen bajo reserva la identidad de todos los imputados.
Según explicó la capitana de Carabineros, Javiera García, la investigación permitió establecer que cada integrante cumplía una función específica dentro del grupo, aunque durante los robos intercambiaban roles.
"Se logra establecer la coordinación y la forma en la cual abordan a sus víctimas, generando un rol preponderante cada uno de los sujetos", sostuvo la oficial.
Qué ocurrió la noche del crimen
El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, cuando la banda ya había protagonizado otros robos en la comuna de San Bernardo.
De acuerdo con la investigación, primero asaltaron una estación de servicio de Shell, donde le robaron el automóvil a un cliente e intimidaron a un trabajador. Luego atacaron a un peatón que resultó ser un carabinero de franco, quien sufrió una fractura de clavícula y lesiones en el rostro.
Minutos después encontraron detenido en un semáforo el Peugeot rojo en el que viajaban Alejandro, su padre, mendocino, y una tía del niño. La familia regresaba desde Argentina, donde había celebrado el Día del Padre.
Los delincuentes obligaron a los 3 ocupantes a descender del vehículo mediante golpes y amenazas con armas blancas. En medio de esa situación, Alejandro bajó del automóvil, pero quedó enganchado con el cinturón de seguridad.
Uno de los asaltantes aceleró sin advertir -o ignorando- que el niño permanecía atrapado y terminó arrastrándolo cerca de 3 kilómetros hasta provocarle la muerte.
La fiscalía sostiene que los acusados vieron al niño
Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar el grado de conocimiento que tenían los integrantes de la banda sobre la situación de Alejandro durante la fuga.
El fiscal Leonardo Tapia aseguró que las declaraciones del padre y de la tía del niño, junto con las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad, indican que los imputados pudieron advertir que la víctima estaba siendo arrastrada.
Según el investigador, pese a los gritos desesperados de los familiares, continuaron con la huida y no hicieron nada para detener el vehículo.
La fiscal subrogante Paulina Díaz agregó que los registros de video muestran que los acusados "eran capaces de visualizar la situación en que se encontraba la víctima" y, aun así, mantuvieron la misma conducta.
Para el Ministerio Público, esa actitud demuestra que todos compartían un mismo plan delictivo y explica por qué fueron imputados por el delito de robo con homicidio.
La evidencia que complica a la banda
Además de las declaraciones de las víctimas, la investigación incorporó imágenes captadas por cámaras de seguridad que reconstruyen el recorrido realizado por los dos vehículos utilizados durante los robos.
La fiscalía también cuenta con reconocimientos realizados por las personas asaltadas y con huellas dactilares halladas en los automóviles recuperados.
Con esos elementos, las autoridades consideran acreditada la participación de los 6 sospechosos en el tour delictual que terminó con la muerte de Alejandro y mantienen abierta la investigación para esclarecer por completo la secuencia de los hechos.