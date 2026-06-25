Ya son 6 los detenidos por el crimen del niño de 12 años arrastrado durante un robo en Chile

La camioneta en la que fue arrastrado el niño.

Los 6 acusados y los cargos que enfrentan

Con las últimas detenciones, ya son 6 los presuntos integrantes de la banda identificados por la investigación.

Los primeros 4 detenidos fueron imputados por robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación. Dos de ellos, de 18 y 21 años, quedaron en prisión preventiva, mientras que los dos adolescentes de 17 años fueron enviados a un centro de internación provisoria.

Los 2 nuevos detenidos enfrentarán los mismos cargos. Por orden judicial, las autoridades chilenas mantienen bajo reserva la identidad de todos los imputados.

La investigación apunta a que los delincuentes estaban haciendo un tour delictual en la comuna de San Bernardo, que habría comenzado en un servicentro Shell en la calle Eyzaguirre, donde robaron un auto.



El registro muestra el violento actuar de los menores, intimidando a un… pic.twitter.com/SniqPOlKnh — La Tercera (@latercera) June 23, 2026

Según explicó la capitana de Carabineros, Javiera García, la investigación permitió establecer que cada integrante cumplía una función específica dentro del grupo, aunque durante los robos intercambiaban roles.

"Se logra establecer la coordinación y la forma en la cual abordan a sus víctimas, generando un rol preponderante cada uno de los sujetos", sostuvo la oficial.

Qué ocurrió la noche del crimen

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, cuando la banda ya había protagonizado otros robos en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo con la investigación, primero asaltaron una estación de servicio de Shell, donde le robaron el automóvil a un cliente e intimidaron a un trabajador. Luego atacaron a un peatón que resultó ser un carabinero de franco, quien sufrió una fractura de clavícula y lesiones en el rostro.

Antes de la encerrona, los delincuentes habían asaltado una estación de servicio.

Minutos después encontraron detenido en un semáforo el Peugeot rojo en el que viajaban Alejandro, su padre, mendocino, y una tía del niño. La familia regresaba desde Argentina, donde había celebrado el Día del Padre.

Los delincuentes obligaron a los 3 ocupantes a descender del vehículo mediante golpes y amenazas con armas blancas. En medio de esa situación, Alejandro bajó del automóvil, pero quedó enganchado con el cinturón de seguridad.

Uno de los asaltantes aceleró sin advertir -o ignorando- que el niño permanecía atrapado y terminó arrastrándolo cerca de 3 kilómetros hasta provocarle la muerte.

La fiscalía sostiene que los acusados vieron al niño

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar el grado de conocimiento que tenían los integrantes de la banda sobre la situación de Alejandro durante la fuga.

El fiscal Leonardo Tapia aseguró que las declaraciones del padre y de la tía del niño, junto con las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad, indican que los imputados pudieron advertir que la víctima estaba siendo arrastrada.

Según el investigador, pese a los gritos desesperados de los familiares, continuaron con la huida y no hicieron nada para detener el vehículo.

La fiscal subrogante Paulina Díaz agregó que los registros de video muestran que los acusados "eran capaces de visualizar la situación en que se encontraba la víctima" y, aun así, mantuvieron la misma conducta.

Las cámaras de seguridad captaron a los delincuentes antes y después del robo, según informaron medios chilenos.

Para el Ministerio Público, esa actitud demuestra que todos compartían un mismo plan delictivo y explica por qué fueron imputados por el delito de robo con homicidio.

La evidencia que complica a la banda

Además de las declaraciones de las víctimas, la investigación incorporó imágenes captadas por cámaras de seguridad que reconstruyen el recorrido realizado por los dos vehículos utilizados durante los robos.

La fiscalía también cuenta con reconocimientos realizados por las personas asaltadas y con huellas dactilares halladas en los automóviles recuperados.

Con esos elementos, las autoridades consideran acreditada la participación de los 6 sospechosos en el tour delictual que terminó con la muerte de Alejandro y mantienen abierta la investigación para esclarecer por completo la secuencia de los hechos.