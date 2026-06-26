En lo alto de los de los Andes ecuatorianos, a 4.000 metros de altura, una especie asombra a América del Sur. Los científicos nunca había registrado algo igual en esta parte de la región, lo que generó asombro y confusión.
Nunca antes en América del Sur: captan a 3.969 metros de altura a un animal que maravilla a la ciencia
Un raro venado ha sido avistado a casi 4.000 metros de altura en los Andes, un fenómeno sin precedentes en América del Sur
En medio del páramo apareció un venado de cola blanca completamente blanco, con ojos rojizos y zonas rosadas en la nariz, las orejas y las pezuñas. No se trata de una escena habitual: es el primer registro de albinismo documentado en esta especie para Ecuador y para toda América del Sur.
El hallazgo en América del Sur que confirma la adaptación a gran altura
El hallazgo de este animal no significa que exista una población de venados albinos oculta en la montaña. Hasta el momento, los investigadores solo han confirmado un individuo, registrado una única vez durante el estudio. Según los autores de la investigación, el albinismo es una condición poco frecuente en mamíferos silvestres y puede afectar la supervivencia de los animales al hacerlos más visibles para los depredadores. Además, en algunos casos puede estar asociado con problemas de visión y dificultades reproductivas.
El registro contribuye al conocimiento de las variaciones de coloración en los mamíferos andinos y amplía la información disponible sobre esta especie en la región. La observación se realizó durante un estudio con 30 cámaras trampa instaladas entre octubre de 2020 y febrero de 2021 en terrenos privados de páramo y bosque montano, ubicados a unos 50 kilómetros al este de Quito, cerca del Parque Nacional Cayambe-Coca y de la Reserva Ecológica Antisana.
¿Cómo este venado se diferencia de otros?
Aunque un solo caso no define la salud general de la población, los científicos advierten que estas anomalías genéticas suelen manifestarse en grupos aislados por la pérdida de conectividad biológica de los ecosistemas.
El venado de cola blanca está formado por cerca de 38 subespecies que presentan diferencias notables en tamaño y características físicas. De ellas, 14 habitan en México. En las regiones tropicales, los ejemplares suelen ser más pequeños y los adultos miden entre 60 y 114 centímetros de altura.
En condiciones normales, esta especie presenta un pelaje pardo rojizo o pardo grisáceo. La garganta y el vientre son blanquecinos, mientras que la parte inferior de la cola es completamente blanca, una característica que le da nombre a la especie. Los ojos están rodeados por un anillo blanco y los machos desarrollan astas durante la época de apareamiento.
El ejemplar registrado en Ecuador, en cambio, presentaba un pelaje totalmente blanco y ausencia de pigmentación, una característica propia del albinismo que también explica la coloración rojiza de sus ojos y el tono rosado de la nariz, las orejas y las pezuñas.