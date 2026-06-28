Franco Colapinto remontó y terminó 15° en el Gran Premio de Austria que ganó George Russell

Con este triunfo el piloto británico suma 106 puntos y trepa al segundo puesto en el Campeonato de Pilotos que lidera su compañero de equipo Kimi Antonelli, con 156 unidades.

La dura lucha de Franco Colapinto con su Alpine en Assen

En un circuito de Assen, Austria, en pleno verano boreal, con 50° de temperatura sobre el asfalto (34° en el ambiente), George Russell conservó la punta en la salida desde la pole lograda en la víspera, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Detrás, Antonelli se pasó en la primera curva, pero mantuvo el cuarto puesto, mientras Verstappen protagonizaba una gran remontada al avanzar del quinto al tercer lugar en apenas dos vueltas.

Colapinto: del 16° al último puesto, y a trepar

La carrera de Franco Colapinto comenzó cuesta arriba, ya que el argentino cayó del 16° al 22° y último puesto tras reportar inmediatamente una falta de potencia en su monoplaza pero aun con ese inconveniente, recuperó posiciones al superar a los Aston Martin y los Cadillac, aunque continuó comunicando por radio la pérdida de rendimiento.

Los problemas también golpearon a Cadillac debido a que Valtteri Bottas abandonó primero y, apenas una vuelta después, Pérez debió retirarse por una falla mecánica para completar otro fin de semana para el olvido para la escudería.

Mientras Russell administraba la punta, Verstappen y Hamilton protagonizaban una intensa batalla por el segundo puesto con varios sobrepasos y maniobras al límite.

La estrategia de neumáticos también fue decisiva, con múltiples detenciones entre los líderes y dos períodos de Virtual Safety Car que modificaron parcialmente el desarrollo de la competencia.

Colapinto realizó su primera parada en la vuelta 21, luego de haber escalado transitoriamente hasta el 15° puesto gracias a las detenciones de otros pilotos y regresó 20°, pero poco a poco volvió a recuperar terreno.

Tras varias vueltas detrás de Alexander Albon, el argentino finalmente logró superarlo para colocarse 16°, acercándose al Haas de Esteban Ocon.

En la segunda mitad de la prueba, el argentino realizó su segunda detención y cayó del 14° al 17° lugar, sin embargo, aprovechó el abandono de Lance Stroll y luego adelantó a Ocon para regresar al 15° puesto.

En el tramo final, Colapinto redujo la diferencia con Oliver Bearman, aunque no logró alcanzar al británico y cruzó la meta a apenas un par de segundos de él.

En la definición, Verstappen y Antonelli recortaron la diferencia con Russell, pero el británico administró la ventaja para imponerse con apenas 1 segundo y 611 milésimas (1'' 611/1000) sobre el neerlandés.

La grilla de llegada del GP de Austria de Fórmula 1

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull Racing) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

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13. Pierre Gasly (Alpine)

15. Franco Colapinto (Alpine)