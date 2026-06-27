Franco Colapinto se quedó en Q2 y largará 16° en el Gran Premio de Austria

Luego de haber superado la Q1 del Gran Premio de Austria, Franco Colapinto no pudo repetir durante la Q2. El argentino de Alpine quedó eliminado y largará 16° en la carrera que se correrá este domingo en el circuito de Red Bull Ring.
Franco Colapinto no tuvo su mejor jornada y largará en el 16° puesto de la parrilla en el GP de Austria
Luego de haber superado la Q1 del Gran Premio de Austria, Franco Colapinto no pudo repetir durante la Q2. El argentino de Alpine quedó eliminado y largará 16° en la carrera que se correrá este domingo en el circuito de Red Bull Ring.
La polémica llegó sobre el final de la clasificación. Max Verstappen chocó en una de las últimas curvas y provocó la bandera amarilla, que aparentemente no fue respetada por George Russell (Mercedes). Pese a las protestas, el británico se quedó con Pole.
Tras la Q3, así quedó la parrilla del Gran Premio de Austria:
Franco Colapinto completó la última tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria con una intensa búsqueda de equilibrio en su Alpine. Tras un viernes complejo, donde reconoció su frustración en pista, el piloto argentino batalló contra el comportamiento del monoplaza en las exigentes curvas del circuito de Red Bull Ring.
La FP3 sentenció su 14° lugar en una sesión dominada con autoridad absoluta de Mercedes. Aunque las sensaciones iniciales no fueron ideales, un cambio de alerón le permitió recortar tiempo y posicionarse expectante de cara a la Qualy.