Franco Colapinto se quedó en Q2 y largará 16° en el Gran Premio de Austria

La polémica llegó sobre el final de la clasificación. Max Verstappen chocó en una de las últimas curvas y provocó la bandera amarilla, que aparentemente no fue respetada por George Russell (Mercedes). Pese a las protestas, el británico se quedó con Pole.

La parrilla de largada del GP de Austria

Tras la Q3, así quedó la parrilla del Gran Premio de Austria: