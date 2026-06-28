La palabra de Franco Colapinto en el calvario de Alpine en el GP de Austria

Al bajarse del auto, Colapinto analizó detalladamente el origen de sus problemas en el arranque frente a las cámaras de televisión y expresó con evidente frustración: "En la largada me quedé parado porque me quedé sin potencia y me empezaron a pasar. Después se recuperó un poco, pero en la primera curva me quedé otra vez sin potencia y me pasaron todos, quedé 22. No sé qué pasó, nos quedamos sin boost, hay que entender el porqué".

El paso por el Red Bull Ring fue sumamente complicado en líneas generales y desde el primer día de actividad en pista para la escudería francesa, que nunca logró encontrar el balance óptimo del coche. Los ingenieros de Alpine batallaron durante las jornadas de entrenamientos y clasificación con el rendimiento de los componentes mecánicos, un déficit que quedó expuesto con crudeza durante las vueltas de la carrera dominical.

| Franco Colapinto post Gran Premio de Austria :



“No me tocó nadie. Largué, me quedé sin potencia y me empezaron a pasar. No sé qué paso, nos quedamos sin boost. Hay que entender el por qué; fue un finde difícil con el motor y la parte eléctrica” pic.twitter.com/VfVseMJlj3 — Alpine ARG (@AlpineArg_) June 28, 2026

El bonaerense profundizó sobre estas mermas en el rendimiento que afectaron una de las principales virtudes que venía mostrando el monoplaza a lo largo de este año. Al respecto, el piloto relató: "Fue un fin de semana difícil con el motor y con la parte eléctrica que costó más que en otras carreras. Casi siempre nuestro fuerte son las largadas, reaccioné bien, tuve buenos primeros dos o tres metros y después se quedó parado el auto. Hay que entender esas largadas antes de Silverstone".

Franco Colapinto buscará la revancha en Silverstone.

Falta de ritmo, problemas de grip y la revancha en Silverstone

El propio Colapinto describió a la perfección el calvario que significó rodar en esas condiciones y la paridad que sufrió al medirse con escuderías cliente que comparten su misma motorización: "Fue un día muy malo, sin ritmo, lento, patinando mucho. Me quedé atrás de los Williams y no los podía pasar, teníamos el mismo motor".

"Con las gomas mejor los pasé más fácil, pero igual fue una carrera larga y dura. Las gomas de atrás no aguantaban, fue pésimo el grip de atrás", continuó el argentino.

Nada hizo click en este fin de semana. Nada hizo click en este fin de semana.

Y, para finalizar, advirtió que va por la revancha en el GP de Gran Bretaña: "Hay que entender todo y volver mejor en Silverstone"