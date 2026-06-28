Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras el GP de Austria

Tras completar una durísima batalla en el Gran Premio de Austria, disputado en el tradicional circuito de Red Bull Ring, los fanáticos del automovilismo ya están haciendo cuentas en el almanaque para volver a ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1.
Franco Colapinto quedó en la posición 15 en Austria con un resultado que no lo dejó conforme, pero tendrá revancha
Tras completar una durísima batalla en el Gran Premio de Austria, disputado en el tradicional circuito de Red Bull Ring, los fanáticos del automovilismo ya están haciendo cuentas en el almanaque para volver a ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1.
La temporada 2026 de la élite del deporte motor entró en su etapa más intensa del año, con la famosa gira europea exigiendo al máximo tanto a las escuderías como a los pilotos en la pista.
En este contexto de altísima competitividad, el descanso es prácticamente inexistente en el paddock y Colapinto ya se prepara mental y físicamente para afrontar uno de los trazados más emblemáticos e históricos de todo el campeonato mundial.
La acción de la Fórmula 1 no se detendrá por mucho tiempo tras pisar suelo austríaco. El piloto argentino se subirá nuevamente al auto para disputar el prestigioso Gran Premio de Gran Bretaña, una de las citas con mayor historia global, que se llevará a cabo el próximo fin de semana, del 3 al 5 de julio de 2026, en el legendario circuito de Silverstone.
Este trazado inglés representa un reto de máxima exigencia técnica debido a sus curvas icónicas de alta velocidad, como el famoso complejo entrelazado de Maggots, Becketts y Chapel, donde la carga aerodinámica y la precisión milimétrica de los pilotos juegan un rol fundamental.
Para Colapinto, se trata de una pista sumamente conocida de sus categorías formativas, lo que le brinda un plus de confianza para encarar los primeros entrenamientos libres.
El GP de Gran Bretaña en Silverstone representa el inicio de la F1 ya que allí nació el Campeonato del Mundo en 1950. En esta oportunidad se disputará la edición 77 de la prueba en una pista donde se han realizado 60 competencias ya que hubo alternancia con Brads Hatch y Aintree.
Cuenta con 5,891 kilómetros de longitud y 18 curvas con un circuito que tiene esta configuración desde 2011. En total los pilotos tendrán que compeltar 52 vueltas para una distancia de 306,332 kilómetros.
La carrera presentará su formato Sprint por lo que el sábado 4 de julio Franco Colapinto correrá 17 vueltas que corresponden a 100,147 kilómetros.