Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras el GP de Austria

Franco Colapinto intentará dejar atrás el puesto 15 de Austria.

El próximo destino de Franco Colapinto

La acción de la Fórmula 1 no se detendrá por mucho tiempo tras pisar suelo austríaco. El piloto argentino se subirá nuevamente al auto para disputar el prestigioso Gran Premio de Gran Bretaña, una de las citas con mayor historia global, que se llevará a cabo el próximo fin de semana, del 3 al 5 de julio de 2026, en el legendario circuito de Silverstone.

Este trazado inglés representa un reto de máxima exigencia técnica debido a sus curvas icónicas de alta velocidad, como el famoso complejo entrelazado de Maggots, Becketts y Chapel, donde la carga aerodinámica y la precisión milimétrica de los pilotos juegan un rol fundamental.

Para Colapinto, se trata de una pista sumamente conocida de sus categorías formativas, lo que le brinda un plus de confianza para encarar los primeros entrenamientos libres.

El próximo desafío de Colapinto se llama Silverstone.

Así es el circuito de Silverstone donde correrá Colapinto

El GP de Gran Bretaña en Silverstone representa el inicio de la F1 ya que allí nació el Campeonato del Mundo en 1950. En esta oportunidad se disputará la edición 77 de la prueba en una pista donde se han realizado 60 competencias ya que hubo alternancia con Brads Hatch y Aintree.

Cuenta con 5,891 kilómetros de longitud y 18 curvas con un circuito que tiene esta configuración desde 2011. En total los pilotos tendrán que compeltar 52 vueltas para una distancia de 306,332 kilómetros.

La carrera presentará su formato Sprint por lo que el sábado 4 de julio Franco Colapinto correrá 17 vueltas que corresponden a 100,147 kilómetros.