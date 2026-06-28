Le preguntaron a Colapinto sobre el partido de la Selección argentina y respondió fiel a su estilo

Franco Colapinto tenía una difícil decisión por delante: por un lado tenía que descansar para correr en el Red Bull Ring, pero por el otro la Selección argentina estaba disputando su tercer partido del Mundial en el cierre de la fase de grupos.
Franco Colapinto reveló qué hacía mientras la Selección argentina jugaba el partido contra Jordania en la previa del GP de Austria
Franco Colapinto tenía una difícil decisión por delante: por un lado tenía que descansar para correr en el Red Bull Ring, pero por el otro la Selección argentina estaba disputando su tercer partido del Mundial en el cierre de la fase de grupos.
Y aunque el piloto de 23 años es un confeso fanático del fútbol, tuvo que actuar con profesionalismo y perderse los tres goles de la Albiceleste.
Más allá que es fanático de Boca y siempre se ha mostrado cercano a la Selección argentina, el nacido en Pilar no pudo ver el partido de los dirigidos por Lionel Scaloni frente a Jordania: "Dormí como un bebé, estaba en el quinto sueño. No me pude levantar".
"Le digo a Migue: '¿Me levanto?'. Y me dice: 'No, no, tenés que dormir'. 'Bueno', le digo, vamos a ser profesionales y, no, me levanté a la mañana a ir al baño y lo primero que hice fue ver el teléfono y ver el resumen", relató Colapinto.
Además, se permitió expresar lo que le genera la Selección argentina: "Obviamente, contento con cómo están jugando, les está yendo muy bien así que feliz. Ojalá que sigamos así y la siga rompiendo Leo".
La Selección argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.
Por su lado, Franco Colapinto será parte del GP de Gran Bretaña desde el viernes del 3 al 5 de julio de 2026, en el legendario circuito de Silverstone. El sábado se realizará la competencia Sprint, la cuarta del año: