Le preguntaron a Colapinto sobre el partido de la Selección argentina y respondió fiel a su estilo

"Le digo a Migue: '¿Me levanto?'. Y me dice: 'No, no, tenés que dormir'. 'Bueno', le digo, vamos a ser profesionales y, no, me levanté a la mañana a ir al baño y lo primero que hice fue ver el teléfono y ver el resumen", relató Colapinto.

“DORMÍ COMO UN BEBÉ, NO ME PUDE LEVANTAR”



“LE PREGUNTÉ A MIGUE ‘CHE ME LEVANTO?’ Y ME DIJO TENES QUE DORMIR”



No lo dejaron ver el partido de Argentina a Franco jajajajajja pic.twitter.com/DQBOv6xypG — Alpine ARG (@AlpineArg_) June 28, 2026

Además, se permitió expresar lo que le genera la Selección argentina: "Obviamente, contento con cómo están jugando, les está yendo muy bien así que feliz. Ojalá que sigamos así y la siga rompiendo Leo".

A Franco Colapinto no le fue bien en Austria, mientras que la Selección argentina le ganó a Jordania.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina y a correr Colapinto

La Selección argentina enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Por su lado, Franco Colapinto será parte del GP de Gran Bretaña desde el viernes del 3 al 5 de julio de 2026, en el legendario circuito de Silverstone. El sábado se realizará la competencia Sprint, la cuarta del año: