Un mendocino de 18 años creó un algoritmo con inteligencia artificial para intercambiar figuritas del Mundial

Interfigus, la página web que te resuelve el intercambio de figuritas mediante Inteligencia Artificial.

"El algoritmo optimiza el intercambio teniendo en cuenta no solo la cercanía entre los usuarios, sino también cuántas figuritas puede entregar cada uno y cuántas recibe. Busca que el intercambio sea balanceado", explicó Gabriel Ferrari, uno de los fundadores de InterFigus.

El funcionamiento de la plataforma es simple. El usuario crea una cuenta, carga las figuritas que tiene y las que le faltan. A partir de esa información, el sistema identifica automáticamente cuáles están repetidas y comienza a buscar coincidencias con otros usuarios ubicados dentro del radio geográfico elegido. Cuando ambas personas aceptan la propuesta, la plataforma habilita el contacto mediante WhatsApp para que coordinen el encuentro presencial.

El algoritmo analiza mucho más que las figuritas

Según Ferrari, el desarrollo no se limita a comparar listas de figuritas. El algoritmo incorpora distintas variables antes de recomendar un intercambio.

"Tiene en cuenta la última actualización del álbum, la actividad del usuario y la cantidad de estrellas o calificaciones que posee. Evalúa el comportamiento, de una forma similar a Mercado Libre", explicó.

De esa manera, el sistema no solo intenta encontrar a alguien que tenga la figurita buscada, sino también un usuario activo, confiable y con un intercambio equilibrado.

Ferrari señaló que el objetivo es evitar situaciones en las que uno de los participantes entregue muchas figuritas y reciba pocas a cambio.

"Se busca que las dos personas obtengan un beneficio similar", resumió.

El desarrollo fue realizado con inteligencia artificial

Una de las particularidades del proyecto es la forma en que fue construido.

Ferrari explicó que uno de los integrantes del equipo, un joven de 18 años, impulsó el desarrollo del algoritmo utilizando herramientas de inteligencia artificial.

"La inteligencia artificial programa y hace todo conversando con uno. Uno le dice lo que quiere y lo arma. Prácticamente no hace falta programar", aseguró.

Ese proceso permitió desarrollar rápidamente una plataforma capaz de procesar una gran cantidad de posibles combinaciones entre usuarios y actualizar las recomendaciones a medida que cambian los álbumes.

También permite crear grupos privados

Además del sistema abierto de intercambio, InterFigus ofrece una función para crear comunidades cerradas.

Cada grupo funciona mediante un código de acceso y ejecuta el algoritmo únicamente entre sus integrantes.

"Un club, un colegio o una empresa pueden crear su propio grupo para que los intercambios se realicen solamente entre quienes pertenecen a esa comunidad", explicó Ferrari.

La plataforma también cuenta con un sistema de referidos. Cada usuario puede invitar amigos mediante un código personal y obtener intercambios adicionales cuando esos invitados adquieren un plan pago. Además, quien se registra con ese código recibe un intercambio extra como bienvenida.

El proyecto apunta a otros mercados

Aunque la primera versión fue diseñada para el álbum oficial del Mundial 2026, el equipo ya trabaja en nuevas aplicaciones para la misma tecnología.

Entre las alternativas aparecen futuras ediciones destinadas a la Copa América, coleccionistas de cartas y estampillas.

"Hay un mercado mundial que se puede abordar. Cada rubro requiere algunas adaptaciones, pero el objetivo es seguir ampliando la plataforma", indicó Ferrari.

Mientras tanto, el crecimiento continúa. Según los desarrolladores, la cantidad de usuarios registrados pasó de unas pocas decenas en los primeros días a cerca de 200 altas diarias.

Con esa base, el algoritmo gana cada vez más valor. Cuantos más usuarios cargan sus álbumes, mayor es la cantidad de combinaciones posibles y más probabilidades tiene cada coleccionista de encontrar, a pocas cuadras de su casa, la figurita que todavía le falta para completar el álbum.

Los números que explican por qué nació la plataforma

El desarrollo también responde a un problema matemático.

Cada sobre del álbum contiene siete figuritas y tiene un valor cercano a los $2.000.

Según un modelo elaborado por el profesor Paul Harper, de la Universidad de Cardiff, un coleccionista que intenta completar el álbum únicamente comprando sobres necesita adquirir, en promedio, 1.045 paquetes.

Llenar el álbum del Mundial 2026 puede costar más de $2.000.000.

Eso representa un gasto superior a los $2.000.000.

El mismo estudio estima que durante ese proceso se acumulan alrededor de 6.300 figuritas repetidas.

La dificultad aumenta a medida que la colección se acerca al final. De acuerdo con esa investigación, conseguir las últimas diez figuritas requiere abrir unos 224 sobres adicionales en promedio, debido a que la probabilidad de obtener los cromos faltantes disminuye con el avance del álbum.

Frente a ese escenario, Ferrari sostiene que el intercambio deja de ser una alternativa y pasa a ser una necesidad para quienes buscan completar la colección sin realizar un gasto excesivo.