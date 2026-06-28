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Nahuel Galardi sobre el Deportivo Maipú: "El objetivo es clasificar al octogonal y terminamos a un punto"

Nahuel Galardi, arquero del Deportivo Maipú, analizó la primera ronda, donde su equipo quedó a un punto de la Zona del Reducido de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Nahuel Galardi, arquero del Depotivo Maipú hizo un balance de esta primera rueda del torneo de la Primera Nacional.

Nahuel Galardi, arquero del Depotivo Maipú hizo un balance de esta primera rueda del torneo de la Primera Nacional.

Gentileza: Cristian Ortiz

Deportivo Maipú culminó la primera rueda del torneo de la Primera con un empate ante Gimnasia y Tiro, de Salta, en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El arquero Nahuel Galardi -se sumó el año pasado al Cruzado-, y tuvo continuidad en el equipo de calle Vergara.

El golero hizo un balance de esta primera parte del torneo de la Primera Nacional, donde terminaron con 22 puntos a uno de Colegiales, el último equipo que se está metiendo al octogonal.

Nahuel Galardi se ganó un lugar en el Deportivo Maipú.

Nahuel Galardi se ganó un lugar en el Deportivo Maipú.

"El balance es muy positivo, el semestre lo arrancamos muy abajo. Hoy estamos a un punto del objetivo, que es estar dentro de los ocho equipos que van a jugar el octogonal. Tenemos que seguir mejorando en muchos aspectos, pero creo que vamos por un buen camino", afirmó Nahuel Galardi.

Sobre el estilo de juego que impone Mariano Echeverría, manifestó: "Sabemos a lo que jugamos, el equipo tiene una identidad, tenemos mucha confianza cuando entramos a la cancha. Somos un equipo muy competitivo tanto de local o de visitante y hemos sido protagonistas en los campos de juegos"

Nahuel Galardi ha tenido destacadas actuaciones en el equipo. Sobre su presente dijo: "Estoy muy contento, cierro un buen semestre. Al principio me costó, venía de un año y medio sin jugar. He tenido una continuidad en el arco, esto es trabajo y seguir mejorando en este puesto".

Nahuel Galardi habló de la posible vuelta de Enzo Pérez.

Nahuel Galardi habló de la posible vuelta de Enzo Pérez.

Nahuel Galardi y la posible vuelta de Enzo Pérez

Con respecto a la posible incorporación de Enzo Pérez, dio su opinión: "Enzo Pérez es un emblema del fútbol y tiene mucho para dar. Es un jugador que no hace falta que lo describa, sabemos su calidad y lo que nos podría aportar al plantel".

En el último partido Deportivo Maipú empató de local 0 a 0 ante Gimnasia y Tiro de Salta.

En el último partido Deportivo Maipú empató de local 0 a 0 ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú volverá a la actividad el próximo domingo 5 de julio ante Agropecuario, que está último en el Grupo B. El partido se jugará en el estadio Omar Higinio Sperdutti, a las 16.30, por la fecha 19 y primera de las revanchas.

Deportivo Maipú terminó la primera rueda en el puesto décimo con 22 puntos. Estas unidades son producto de 6 triunfos, 4 empates y sufrió ocho derrotas. El Cruzado marcó 22 y le convirtieron 20.

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