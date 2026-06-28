Nahuel Galardi sobre el Deportivo Maipú: "El objetivo es clasificar al octogonal y terminamos a un punto"

Sobre el estilo de juego que impone Mariano Echeverría, manifestó: "Sabemos a lo que jugamos, el equipo tiene una identidad, tenemos mucha confianza cuando entramos a la cancha. Somos un equipo muy competitivo tanto de local o de visitante y hemos sido protagonistas en los campos de juegos"

Nahuel Galardi ha tenido destacadas actuaciones en el equipo. Sobre su presente dijo: "Estoy muy contento, cierro un buen semestre. Al principio me costó, venía de un año y medio sin jugar. He tenido una continuidad en el arco, esto es trabajo y seguir mejorando en este puesto".

Nahuel Galardi habló de la posible vuelta de Enzo Pérez.

Nahuel Galardi y la posible vuelta de Enzo Pérez

Con respecto a la posible incorporación de Enzo Pérez, dio su opinión: "Enzo Pérez es un emblema del fútbol y tiene mucho para dar. Es un jugador que no hace falta que lo describa, sabemos su calidad y lo que nos podría aportar al plantel".

En el último partido Deportivo Maipú empató de local 0 a 0 ante Gimnasia y Tiro de Salta. Foto: Axel Llloret/Diario UNO

Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú volverá a la actividad el próximo domingo 5 de julio ante Agropecuario, que está último en el Grupo B. El partido se jugará en el estadio Omar Higinio Sperdutti, a las 16.30, por la fecha 19 y primera de las revanchas.

Deportivo Maipú terminó la primera rueda en el puesto décimo con 22 puntos. Estas unidades son producto de 6 triunfos, 4 empates y sufrió ocho derrotas. El Cruzado marcó 22 y le convirtieron 20.