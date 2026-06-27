Nico Ojeda tras su llamado a la Selección argentina de hockey sobre patines de cara al Mundial: "Es un sueño"

-¿Qué sentís al estar convocado para el Mundial?

-La verdad es que estoy muy contento, siento mucho orgullo y estoy con muchas ganas. Es un sueño formar parte de la Selección mayor, tuve la oportunidad de formar parte de la Sub 19, la verdad es que es algo muy bonito y es algo para disfrutar muchísimo.

-¿Qué se te pasó por la cabeza cuando recibiste la noticia?

-La verdad es que hay muchas emociones, muchos sentimientos encontrados porque creía que en el año estaba haciendo las cosas más o menos bien. Me puse muy contento al ver que me llamaron, al ver que formaría parte de un grupo de jugadores increíbles, de gente muy buena que viene ya hace años en la selección, así que también estoy con mucha ilusión, muchas ganas de aprender. Y bueno, quiero que nada de dejar a la selección lo más alto posible, si me toca ir.

Ojeda se destaca en Europa.

-¿De qué momentos de tu carrera te acordaste al saber que irás a Asunción?

-Me acordé de cuando era chico, de cada vez que terminaba el entrenamiento quería seguir, me quedaba. De cada vez que me preguntaban si quería jugar un partido más o si me quería quedar para entrenar, lo hacía.

La verdad que hice muchos sacrificios, me fui a Europa hace seis temporadas. Me acuerdo más que nada de eso, de todas las cosas, de mi familia que estuvo siempre apoyándome.

-¿Qué fue lo más lindo que viviste de tus inicios en Petroleros?

-Yo me formé en Petroleros. Estuve hasta los 18 años alli y lo más lindo es que cada torneo tenía su particularidad. Jugué cuatro mundialitos, hay muchas anécdotas.

De chico jugábamos juntos con Facu Navarro y algo tan bonito es que ahora nos volvemos a encontrar en la Selección. Nos va a poner muy contentos al momento de entrenar juntos y formar parte del mismo grupo.

-¿Quién te formó en YPF?

-En YPF tuve un técnico como Tutti Baieli, un gran amigo y que me ayuda bastante. Tuve de técnico a Julián Martínez (el hermano de Lucas), con quien compartí equipo hace dos años en Lleida. Tuve como técnico al chileno Nico Flores y tuve como preparador físico en Oliverense a Alberto Richard.

-¿Qué podés decir de lo que viviste en la última temporada en Lleida?

-Estuve tres años en Lleida y el último año fue un poco irregular en lo colectivo, pero en lo personal me sentí bien. Terminé como goleador de la Liga y ganamos una Copa de Europa.

Tengo mucha felicidad porque pude decir que me fui de Lleida siendo campeón, haciendo historia en el club. Cuando llegué también logramos clasificarnos a Champions. Mi paso por Lleida fue muy bonito y muy grato. La última temporada me sentí bastante bien en lo personal.

-¿Qué decís de Facundo Navarro y Lucas Martínez, los otros mendocinos convocados?

-Facu Navarro y Lucas Martínez son un orgullo, son jugadores que se mantienen en la elite del hockey, tienen mucha experiencia y sería muy lindo compartir el Mundial más que nada sabiendo que los tres salimos del mismo lugar. He compartido cosas con Facu, con Lucas tuve mi primera experiencia en Italia, donde me llevó para hacer algunos entrenamientos. Sería muy lindo que los tres compartamos el mismo grupo, lástima que Vale Grimalt se retiró ahora de la Selección, sería muy lindo compartir más que nada los que salimos de Petroleros.

-¿Cómo fue tu paso por Médano de San Juan?

-Mi paso por Médano fue muy corto porque justo fue el año de la pandemia, así que alcanzamos a hacer la pretemporada, ese año decidí irme a jugar a San Juan para seguir creciendo y esperando la oportunidad de si venía la chance de jugar en Europa ya saltar desde ahí. Fue muy bonito, estuve con gente que tiene mucha carrera, me llevé muchas amistades y vi cómo se vive el hockey en esa provincia.

Nico Ojeda está muy feliz por su convovcatoria a la Selección mayor.

-¿Qué viviste en Italia?

-En Italia estuve tres años, estuve un año en Viareggio, donde jugamos en segunda división. Es un club histórico. Luego me fui a Vercelli, que recién había ascendido, donde terminaron terceros y después tuve la mala suerte de lesionarme, pero me sirvió para insertarme en la primera categoría del hockey italiano. Después me fui a Valdagno, un club grande, donde jugó Carlos Nicolía, el gran capitán de la Selección. No nos fue tan bien y después me fui al Lleida.

-¿Se puede vivir del hockey en España?

-Sí se puede vivir del hockey en Europa, obviamente hay que saber que no somos futbolistas, se no pueden gastar locuras.

Otros datos de Nicolás Ojeda