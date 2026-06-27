Costó casi 2 millones de libras, fue un ícono de Londres y terminó reducido a escombros

Sin embargo, la iniciativa de Londres nunca logró cumplir las expectativas. Con el paso de los años, el complejo sufrió un fuerte deterioro debido a la falta de mantenimiento, problemas de aislamiento acústico, vandalismo, inseguridad y la escasa inversión pública.

El experimento urbanístico que prometía cambiar la forma de vivir y terminó siendo demolido

A partir de la década de 2000 surgió un intenso debate sobre su futuro. Arquitectos, historiadores y organizaciones dedicadas a la conservación del patrimonio defendían el edificio como una obra maestra del brutalismo y pedían su protección. No obstante, las autoridades locales consideraron que restaurarlo sería demasiado costoso y optaron por reemplazarlo por un nuevo desarrollo residencial.

La demolición de la construcción comenzó en 2017 y finalizó en 2025, pese a la oposición de numerosos especialistas. Como reconocimiento a su importancia arquitectónica, parte de su estructura fue preservada: tres secciones de una de sus fachadas fueron trasladadas al Victoria and Albert Museum, donde hoy se exhiben como un ejemplo representativo de la arquitectura brutalista del siglo XX.