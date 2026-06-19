Con tres mendocinos: fue definida la lista de la Selección argentina de hockey sobre patines para el Mundial

El técnico de la Selección argentina de hockey sobre patines, José Luis Páez, dio la lista de 15 jugadores que irán al Mundial de Paraguay. En la nómina están Lucas Martínez, Facundo Navarro y Nicolás Ojeda.
El DT de la Selección argentina de hockey sobre patines, José Luis Páez, dio la lista de 15 jugadores que irán al Mundial de Paraguay. En la nómina hay tres mendocinos
El técnico de la Selección argentina de hockey sobre patines, José Luis Páez, dio la lista de 15 jugadores que irán al Mundial de Paraguay. En la nómina están Lucas Martínez, Facundo Navarro y Nicolás Ojeda.
La Confederación Argentina de Hockey sobre Patines confirmó a los jugadores que disputarán los World Skate Games 2026, que se tendrán lugar en Asunción, Paraguay.
De los 15 convocados por la gloria albiceleste José Luis Páez figura el delantero Lucas Martínez, del Oliveirense de Portugal, quien jugará su tercera Copa del Mundo. Estuvo en la consagración del elenco nacional en San Juan 2022 y fue subcampeón en Novara 2024.
Además fue citado el delantero del Sporting de Portugal Facundo Navarro estará en su segunda cita mundialista, tras formar parte del plantel que fue segundo en el 2024.
La novedad es la citación de Nicolás Ojeda. El dueño de su pase es el poderoso Barcelona español, pero el jugador de esta tierra actuó como cedido en el Lleida. Tanto Martínez, Navarro y Ojeda tienen algo en común: los tres pasaron por Petroleros/YPF.
El equipo dirigido por Páez, con Lucas Martínez, se quedó en abril pasado con la Copa de Las Naciones 2026 en Montreux, Suiza por segunda vez coonsecutiva. Ahora irá por su séptima Copa mundial.
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