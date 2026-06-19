Con tres mendocinos: fue definida la lista de la Selección argentina de hockey sobre patines para el Mundial

Además fue citado el delantero del Sporting de Portugal Facundo Navarro estará en su segunda cita mundialista, tras formar parte del plantel que fue segundo en el 2024.

La novedad es la citación de Nicolás Ojeda. El dueño de su pase es el poderoso Barcelona español, pero el jugador de esta tierra actuó como cedido en el Lleida. Tanto Martínez, Navarro y Ojeda tienen algo en común: los tres pasaron por Petroleros/YPF.

Lucas Martínez jugará una nueva Copa del Mundo. Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

El equipo dirigido por Páez, con Lucas Martínez, se quedó en abril pasado con la Copa de Las Naciones 2026 en Montreux, Suiza por segunda vez coonsecutiva. Ahora irá por su séptima Copa mundial.

La lista de la Selección argentina que irá al Mundial de hockey sobre patines:

Arqueros:

Constantino Acevedo (Benfica de Portugal)

Juan Cruz Velázquez (Monza de Italia)

Bautista Acevedo (Quevert de Francia)

Jugadores de campo: