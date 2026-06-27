Godoy Cruz tiene a su primer refuerzo y algunas bajas para la segunda parte de la Primera Nacional

Godoy Cruz se prepara de cara a la segunda parte del torneo de la Primera Nacional. Tras jugarse la primera rueda del certamen hay un receso y el Tomba volverá a jugar recién el próximo sábado 4 de julio.
Godoy Cruz tiene novedades con respecto al mercado de pases de cara a la segunda parte del torneo de la Primera Nacional
Godoy Cruz se prepara de cara a la segunda parte del torneo de la Primera Nacional. Tras jugarse la primera rueda del certamen hay un receso y el Tomba volverá a jugar recién el próximo sábado 4 de julio.
Hay novedades con respecto a los refuerzos y a los jugadores que no seguirán en el equipo que dirige Pablo De Muner.
Benjamín Schamine es el primer refuerzo de Godoy Cruz. El mediocampista de 22 años llega proveniente de O’Higgins, de Chile. El entrenador Pablo De Muner ya dirigió al futbolista en Defensa y Justicia, que viene a préstamo.
Este viernes se conoció que Godoy Cruz tendrá la baja de un volante ofensivo. Se trata de Matías Ramírez. Hace unas semanas le comunicaron que no sería tenido en cuenta.
Otro de los futbolistas que no seguirá es Tomás Totto Pozzo. El mediocampista, que fue uno de los mejores jugadores en la primera parte del torneo, no se presentó a entrenar y podría seguir su carrera en Colombia, Desde la dirigencia están dispuestos a desprenderse del volante que se inició en Independiente de Avellaneda.
En los próximos días podrán haber más confirmaciones de jugadores que no continuarán.
Valentín Burgoa regresa de su préstamo en Orsense, de Ecuador. De esta manera, el volante surgido en el Tomba, será la primera incorporación del Expreso (no ocupará uno de los 4 cupos). Los refuerzos se pueden incorporar hasta el próximo jueves 2 de julio.
Godoy Cruz tras el parate, volverá a jugar su próximo partido el sábado 4 de julio a las 16 ante Ciudad de Bolívar, como visitante, en el primer partido de las revanchas. El Expreso lleva cuatro derrotas seguidas de visitante y tiene la necesisad de ganar jugando fuera de Mendoza, ya que todavía no lo ha podido hacer en el actual certamen.
La segunda parte del campeonato será muy importante para el Expreso, que necesitará mantenerse en la pelea por los puestos de ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
El marcador central paraguayo Diego Viera, que vistió la camiseta tombina hace siete años, tiene ganas de regresar al club. Las charlas están muy encaminadas y el jugador espera que se dé el pase.