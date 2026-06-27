Godoy Cruz tiene a su primer refuerzo y algunas bajas para la segunda parte de la Primera Nacional

Dos bajas en Godoy Cruz

Este viernes se conoció que Godoy Cruz tendrá la baja de un volante ofensivo. Se trata de Matías Ramírez. Hace unas semanas le comunicaron que no sería tenido en cuenta.

Otro de los futbolistas que no seguirá es Tomás Totto Pozzo. El mediocampista, que fue uno de los mejores jugadores en la primera parte del torneo, no se presentó a entrenar y podría seguir su carrera en Colombia, Desde la dirigencia están dispuestos a desprenderse del volante que se inició en Independiente de Avellaneda.

En los próximos días podrán haber más confirmaciones de jugadores que no continuarán.

Valentín Burgoa vuelve a Godoy Cruz procedente de Ecuador

Valentín Burgoa regresa de su préstamo en Orsense, de Ecuador. De esta manera, el volante surgido en el Tomba, será la primera incorporación del Expreso (no ocupará uno de los 4 cupos). Los refuerzos se pueden incorporar hasta el próximo jueves 2 de julio.

Valentín Burgoa volverá a Godoy Cruz.

Cuándo vuelve a jugar Godoy Cruz

Godoy Cruz tras el parate, volverá a jugar su próximo partido el sábado 4 de julio a las 16 ante Ciudad de Bolívar, como visitante, en el primer partido de las revanchas. El Expreso lleva cuatro derrotas seguidas de visitante y tiene la necesisad de ganar jugando fuera de Mendoza, ya que todavía no lo ha podido hacer en el actual certamen.

De Muner piensa en el plantel que tendrá Godoy Cruz para la segunda parte del año.

La segunda parte del campeonato será muy importante para el Expreso, que necesitará mantenerse en la pelea por los puestos de ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Diego Viera tiene ganas de regresar a Godoy Cruz

El marcador central paraguayo Diego Viera, que vistió la camiseta tombina hace siete años, tiene ganas de regresar al club. Las charlas están muy encaminadas y el jugador espera que se dé el pase.