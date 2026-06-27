Ni café ni cáscaras de huevo: lo que tenés que agregarle al sustrato de tus plantas en julio

El césped cortado es un tesoro para las plantas.

Además de reutilizar el césped cortado para nutrir las plantas, también podemos usarlo como una barrera excelente para retener la humedad del suelo y mejora notablemente su estructura.

Más allá de sus beneficios, hay que tener mucho cuidado con un detalle fundamental antes de esparcir el césped por el sustrato de la planta. Si hace poco trataste tu jardín con herbicidas químicos o si el pasto está con malezas, no podemos usarlo para beneficiar a los ejemplares del jardín.

La explicación radica en que los residuos de veneno pueden dañar a las plantas más sensibles y las semillas de las hierbas malas se van a propagar sin control por macetas, canteros y el resto del jardín.

Estos son los beneficios de aplicar césped recién cortado al sustrato de las plantas.

Para sacarle el máximo provecho a este truco de jardinería sin fallar en el intento, debemos poner en práctica la regla del tercio al momento de pasar la máquina de cortar el césped. Básicamente, consiste en no cortar más de una tercera parte del largo total de la hoja en una sola pasada. Esta técnica te garantiza un jardín mucho más sano, fuerte y, sobre todo, recortes lo suficientemente finos como para que se descompongan y nutran el sustrato de las plantas.