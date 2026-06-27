Los Pumas, con la incorporación de un mendocino, se entrenaron a puertas abiertas en el Kempes

Rodrigo Isgró y Luciano Asevedo son los otros comprovincianos que integran la nómina de Los Pumas para iniciar el Nations Championship frente a los escoceses en un encuentro programado para el próximo sábado 4 de julio a las 16, en el Kempes y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Los Pumas en Córdoba y Escocia en Buenos Aires

Tal como lo hicieron el año pasado, Los Pumas llegaron a Córdoba y abrieron las puertas de su primera práctica. Se habilitó con ingreso libre y gratuito la Platea Gasparini y hubo muchos chicos que fueron a ver de cerca a sus ídolos cumpliendo con el objetivo de promover el rugby y acercar al seleccionado nacional con la gente.

Muchos chicos fueron a ver de cerca a Los Pumas en Córdoba.

Paralelamente, el seleccionado de Escocia hizo su primer entrenamiento en el país y lo hizo en Buenos Aires, más precisamente en el club San Andrés.

El plantel de Los Pumas en Córdoba

Forwards

Alemanno, Matías (99 Caps)

Asevedo, Luciano (Sin Caps)

Coria Marchetti, Francisco (8 Caps)

Delgado, Pedro (9 Caps)

Grondona, Santiago (26 Caps)

Matera, Pablo (121 Caps)

Molina, Franco (19 Caps)

Montoya, Julián (117 Caps)

Moro, Joaquín (3 Caps)

Oviedo, Joaquín (22 Caps)

Oviedo, Leonel (Sin Caps)

Penoucos, Juan (Sin Caps)

Petti, Guido (98 Caps)

Rapetti, Tomás (3 Caps)

Ruiz, Ignacio (27 Caps)

Sarelli, Agustín (Sin Caps) *

Vivas, Mayco (39 Caps)

Wenger, Boris (5 Caps)

Backs

Albornoz, Tomás (21 Caps)

Benítez Cruz, Simón (10 Caps)

Carreras, Mateo (33 Caps)

Carreras, Santiago (64 Caps)

Cinti, Lucio (39 Caps)

Delguy, Bautista (39 Caps)

Fraga, Agustín (Sin Caps) *

García, Gonzalo (16 Caps)

Isgró, Rodrigo (16 Caps)

Mendy, Ignacio (4 Caps)

Moroni, Matías (94 Caps)

Moyano, Agustín (8 Caps)

Prisciantelli, Gerónimo (4 Caps)

Roger, Nicolás (3 Caps)

Sánchez Valarolo, Faustino (1 Cap)

Soler, Mateo (Sin Caps)

(Nota: * - Jugador desarrollo)

El calendario de Los Pumas en 2026

4 de julio – Los Pumas vs Escocia – 16:00 hs – Córdoba (Nations Championship)

11 de julio – Los Pumas vs Gales – 16:00 hs – San Juan (Nations Championship)

18 de julio – Los Pumas vs Inglaterra – 16:00 hs – Santiago del Estero (Nations Championship)

8 de agosto – Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00 hs – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)

29 de agosto – Los Pumas vs Australia – 16:00 hs – Jujuy (Test-Match)

5 de septiembre – Los Pumas vs Australia – 18:00 hs – Mendoza (Test-Match)

6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)

14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)

21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)

27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)

*Los partidos están en hora argentina