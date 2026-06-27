Los Pumas, con la incorporación de un mendocino, se entrenaron a puertas abiertas en el Kempes

Los Pumas, con la incorporación de un jugador mendocino, tuvieron su primer entrenamiento en Córdoba ante un muy buen marco de público e iniciaron su puesta a punto para el nuevo Nations Championship.
Los Pumas, con la incorporación de un jugador mendocino, tuvieron su primer entrenamiento en Córdoba ante un muy buen marco de público e iniciaron su puesta a punto para el nuevo Nations Championship.
Con la mira puesta en el duelo del sábado próximo ante Escocia, el seleccionado nacional se entrenó en el Estadio Mario Alberto Kempes ante cientos de hinchas que ingresaron de manera gratuita y con la novedad de la incorporación de Agustín Sarelli, tercera línea de Marista y que viene de jugar el Súper Rugby Américas para Tarucas.
Sarelli, quien formó parte de Los Pumitas en 2024, es el tercer mendocino en el plantel e ingresó como jugador en desarrollo para cubrir la ausencia de Marcos Kremer quien fue desafectado por ser inminente el nacimiento de su primer hijo.
Rodrigo Isgró y Luciano Asevedo son los otros comprovincianos que integran la nómina de Los Pumas para iniciar el Nations Championship frente a los escoceses en un encuentro programado para el próximo sábado 4 de julio a las 16, en el Kempes y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
Tal como lo hicieron el año pasado, Los Pumas llegaron a Córdoba y abrieron las puertas de su primera práctica. Se habilitó con ingreso libre y gratuito la Platea Gasparini y hubo muchos chicos que fueron a ver de cerca a sus ídolos cumpliendo con el objetivo de promover el rugby y acercar al seleccionado nacional con la gente.
Paralelamente, el seleccionado de Escocia hizo su primer entrenamiento en el país y lo hizo en Buenos Aires, más precisamente en el club San Andrés.
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(Nota: * - Jugador desarrollo)
*Los partidos están en hora argentina