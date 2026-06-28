Atlético Club San Martín visita a Costa Brava con el objetivo de salir del fondo: hora y formaciones

Martín Pravata - Diario UNO

Atlético San Martín lleva cuatro partidos sin perder

Atlético Club San Martín viene de lograr un triunfazo de local por 3 a 1 ante Huracán Las Heras, acumula cuatro partidos sin perder. Se ubica último con 14 puntos, producto de 3 triunfos, 5 empates y cuatro derrotas. El Albirrojo buscará lograr su cuarto triunfo en el torneo, en un partido clave para salir del fondo de la tabla. Tiene 14 puntos y se ubica último y su rival 15.

Agustín Verdugo y Felipe Rivarola están en la nómina de los concentrados del Atlético San Martín

La novedad entre los concentrados es la presencia de los dos refuerzos que se sumaron para esta segunda parte del torneo. Se trata del volante Agustín Verdugo y el delantero Felipe Rivarola.