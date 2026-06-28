Atlético Club San Martín visita a Costa Brava con el objetivo de salir del fondo: hora y formaciones

Martín Pravata - Diario UNO
Así llega Costa Brava, el rival del Atlético San Martín
Costa Brava, viene de empatar 1-1 como visitante frente a Atenas de Río Cuarto y lleva cuatro sin derrotas. El conjunto de General Pico ha obtenido tres triunfos, seis empates y cuatro derrotas.
El último enfrentamiento entre el Atlético San Martín y Costa Brava
Por la sexta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026, Atlético San Martín igualó sin goles ante Costa Brava, el partido se jugó en Este, por la primera rueda.
Probables formaciones y detalles del partido:
Costa Brava: Luciano Silva; Matías Rivas, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Agustín Alles, Ezequiel Riera, Lautaro Ibarra y Agustín López; Ignacio Pipistrelli y Jerónimo Gutiérrez DT: Rodrigo Villalonga..
Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Matías Contreras, Pedro Velázquez, Mateo Zapata; Exequiel Batistella, Emanuel Décimo, Ricardo Herensperger, Juan José Almeida; Agustín Ferro, Diego González. DT: Alejandro Abaurre.
Estadio: Costa Brava
Árbitro: Maximiliano Manduca
Hora: 15.30