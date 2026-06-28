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Atlético Club San Martín visita a Costa Brava con el objetivo de salir del fondo: hora y formaciones

Atlético Club San Martín jugará este domingo desde las 15.30 de visitante frente a Costa Brava de La Pampa, por la 15ta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Atlético San Martín jugará ante Costa Brava, en General Pico, en un partido clave para salir del fondo de la tabla.
Atlético San Martín jugará ante Costa Brava, en General Pico, en un partido clave para salir del fondo de la tabla.Martín Pravata - Diario UNO

Este domingo, desde las 15.30 se presentará el Atlético Club San Martín ante Costa Brava de General Pico por la 15ª fecha de la Zona 3 del torneo Federal A. El partido se jugará en el estadio Nuevo Pacaembú , bajo el arbitraje de Maximiliano Manduca (Liga de Santa Fe).

Atlético San Martín lleva cuatro partidos sin perder

Atlético Club San Martín viene de lograr un triunfazo de local por 3 a 1 ante Huracán Las Heras, acumula cuatro partidos sin perder. Se ubica último con 14 puntos, producto de 3 triunfos, 5 empates y cuatro derrotas. El Albirrojo buscará lograr su cuarto triunfo en el torneo, en un partido clave para salir del fondo de la tabla. Tiene 14 puntos y se ubica último y su rival 15.

Agustín Verdugo y Felipe Rivarola están en la nómina de los concentrados del Atlético San Martín

La novedad entre los concentrados es la presencia de los dos refuerzos que se sumaron para esta segunda parte del torneo. Se trata del volante Agustín Verdugo y el delantero Felipe Rivarola.

Así llega Costa Brava, el rival del Atlético San Martín

Costa Brava, viene de empatar 1-1 como visitante frente a Atenas de Río Cuarto y lleva cuatro sin derrotas. El conjunto de General Pico ha obtenido tres triunfos, seis empates y cuatro derrotas.

El último enfrentamiento entre el Atlético San Martín y Costa Brava

Por la sexta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026, Atlético San Martín igualó sin goles ante Costa Brava, el partido se jugó en Este, por la primera rueda.

Probables formaciones y detalles del partido:

Costa Brava: Luciano Silva; Matías Rivas, Pablo Agüero, Brian Alferez y Nicolás Pacheco; Agustín Alles, Ezequiel Riera, Lautaro Ibarra y Agustín López; Ignacio Pipistrelli y Jerónimo Gutiérrez DT: Rodrigo Villalonga..

Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Matías Contreras, Pedro Velázquez, Mateo Zapata; Exequiel Batistella, Emanuel Décimo, Ricardo Herensperger, Juan José Almeida; Agustín Ferro, Diego González. DT: Alejandro Abaurre.

Estadio: Costa Brava

Árbitro: Maximiliano Manduca

Hora: 15.30

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