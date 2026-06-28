Dolor en el fútbol: hallaron sin vida a la familia del argentino Lucas Trejo en Venezuela

Lamentablemente, el edificio de departamentos donde se encontraba el núcleo familiar de Trejo se derrumbó por completo a causa del potente terremoto. Los rescatistas hallaron entre los escombros los cuerpos de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos pequeños hijos, Aarón y Ainhoa Trejo Maranella.

El club de Lucas Trejo confirmó la noticia en las redes sociales.

Al momento de los devastadores temblores, el futbolista argentino se encontraba concentrado en la capital, Caracas, por compromisos deportivos de su equipo. Al perder total comunicación con los suyos, utilizó de inmediato su cuenta de Instagram con un desgarrador pedido de ayuda para localizarlos, movilizando a colegas y fanáticos de toda la región.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, fue la súplica del jugador de fútbol.

El comunicado del fútbol venezolano

Desde el club costero emitieron un sentido y respetuoso mensaje de condolencias para acompañar al argentino en este terrible momento, pidiendo además el máximo resguardo para sus allegados y sus compañeros de plantel.

El mundo del deporte en el continente se unió rápidamente al luto, multiplicando los mensajes de fuerza para el jugador surgido de las categorías de ascenso de nuestro país.