Dolor en el fútbol: hallaron sin vida a la familia del argentino Lucas Trejo en Venezuela

Tras intensas jornadas de desesperación y cadenas de oración, se confirmó una de las noticias más tristes y dolorosas desde que ocurrió el doble terremoto en Venezuela: hallaron sin vida a la familia del defensor argentino Lucas Trejo.
Tras intensas jornadas de desesperación y cadenas de oración, se confirmó una de las noticias más tristes y dolorosas desde que ocurrió el doble terremoto en Venezuela: hallaron sin vida a la familia del defensor argentino Lucas Trejo.
La confirmación del triste desenlace a causa del terremoto llegó a través de un comunicado oficial emitido por las redes de su club, el Club Sport Marítimo de La Guaira, institución donde milita actualmente el exdefensor de Central Córdoba de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba.
Los reportes oficiales indican que las brigadas de rescate trabajaron de manera incansable por más de 74 horas seguidas. La búsqueda se concentró en el complejo residencial Cumanagotto, una de las zonas estructuralmente más golpeadas por la seguidilla de dos brutales movimientos sísmicos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron al país caribeño.
Lamentablemente, el edificio de departamentos donde se encontraba el núcleo familiar de Trejo se derrumbó por completo a causa del potente terremoto. Los rescatistas hallaron entre los escombros los cuerpos de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos pequeños hijos, Aarón y Ainhoa Trejo Maranella.
Al momento de los devastadores temblores, el futbolista argentino se encontraba concentrado en la capital, Caracas, por compromisos deportivos de su equipo. Al perder total comunicación con los suyos, utilizó de inmediato su cuenta de Instagram con un desgarrador pedido de ayuda para localizarlos, movilizando a colegas y fanáticos de toda la región.
“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, fue la súplica del jugador de fútbol.
Desde el club costero emitieron un sentido y respetuoso mensaje de condolencias para acompañar al argentino en este terrible momento, pidiendo además el máximo resguardo para sus allegados y sus compañeros de plantel.
El mundo del deporte en el continente se unió rápidamente al luto, multiplicando los mensajes de fuerza para el jugador surgido de las categorías de ascenso de nuestro país.