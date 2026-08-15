Cómo usar cáscaras de naranja para eliminar el mal olor de la casa: dos perfumes caseros infalibles

El procedimiento es sencillo: colocá todos los ingredientes dentro de una olla y calentalos a fuego bajo. Cuando el agua comience a hervir suavemente, el vapor ayudará a distribuir la fragancia por la cocina y otros espacios cercanos. Después de apagar la cocina, podés dejar reposar la preparación durante algunos minutos para prolongar el aroma.

Las cáscaras de naranja permiten crear un delicioso perfume que elimina el mal olor de la casa.

Otra opción consiste en combinar cáscaras de naranja con clavo de olor, una alternativa especialmente agradable después de preparar comidas con olores intensos. Para este perfume casero necesitas las cáscaras de dos naranjas, unos 10 clavos de olor y 500 mililitros de agua.

Al igual que en la preparación anterior, colocá todos los ingredientes en una olla y ponelos en la cocina a fuego bajo. Dejá que la mezcla hierva suavemente durante varios minutos para que el calor favorezca la liberación de los aromas. Cuando considerés que la fragancia ya se extendió por la cocina, apagá el fuego y dejá que repose unos minutos.

Antes de tirar las cáscaras de naranja, revisá este truco casero.

Estos métodos pueden ayudar a disimular temporalmente los malos olores y aportar una fragancia agradable al hogar, aunque no reemplazan la limpieza de las superficies que originan los olores.

En ambos casos es fundamental mantener la olla bajo supervisión constante y nunca dejarla sobre el fuego sin vigilancia. También conviene mantenerla fuera del alcance de niños y mascotas. De esta manera, podrás aprovechar las cáscaras de naranja y preparar un aromatizante casero de manera sencilla y segura.