Cómo usar cáscaras de naranja para eliminar el mal olor de la casa: dos perfumes caseros infalibles

Las cáscaras de naranja pueden tener una segunda vida después de consumir la fruta y convertirse en un ingrediente útil para preparar perfumes caseros. Su aroma cítrico y fresco permite combinarlas con distintas especias para crear fragancias agradables que pueden ayudar a renovar el ambiente de la casa, especialmente después de cocinar.
Además de ser una alternativa sencilla, estos perfumes caseros requieren pocos ingredientes y pueden prepararse en cuestión de minutos. La clave está en aprovechar el vapor del agua caliente para que los aceites aromáticos presentes en las cáscaras se dispersen por el ambiente. A continuación, cómo sacarle el máximo provecho a este habitual desecho.
Cómo hacer perfumes caseros con cáscaras de naranja para aromatizar la casa
Una de las combinaciones más populares es la de naranja y canela, ya que reúne el perfume fresco y cítrico de la fruta con el aroma cálido y especiado de esta corteza. Para prepararla se necesitan las cáscaras de dos naranjas, dos o tres ramas de canela y aproximadamente 500 mililitros de agua.
El procedimiento es sencillo: colocá todos los ingredientes dentro de una olla y calentalos a fuego bajo. Cuando el agua comience a hervir suavemente, el vapor ayudará a distribuir la fragancia por la cocina y otros espacios cercanos. Después de apagar la cocina, podés dejar reposar la preparación durante algunos minutos para prolongar el aroma.
Otra opción consiste en combinar cáscaras de naranja con clavo de olor, una alternativa especialmente agradable después de preparar comidas con olores intensos. Para este perfume casero necesitas las cáscaras de dos naranjas, unos 10 clavos de olor y 500 mililitros de agua.
Al igual que en la preparación anterior, colocá todos los ingredientes en una olla y ponelos en la cocina a fuego bajo. Dejá que la mezcla hierva suavemente durante varios minutos para que el calor favorezca la liberación de los aromas. Cuando considerés que la fragancia ya se extendió por la cocina, apagá el fuego y dejá que repose unos minutos.
Estos métodos pueden ayudar a disimular temporalmente los malos olores y aportar una fragancia agradable al hogar, aunque no reemplazan la limpieza de las superficies que originan los olores.
En ambos casos es fundamental mantener la olla bajo supervisión constante y nunca dejarla sobre el fuego sin vigilancia. También conviene mantenerla fuera del alcance de niños y mascotas. De esta manera, podrás aprovechar las cáscaras de naranja y preparar un aromatizante casero de manera sencilla y segura.
En pocas palabras
- Cáscaras de naranja: Transforma residuos orgánicos en perfumes caseros para aromatizar el hogar.
- Aromas cítricos y especiados: Combinaciones con canela o clavo de olor para disimular olores intensos.
- Preparación sencilla y segura: Métodos rápidos con ingredientes comunes, cuidando la ventilación y supervisión.