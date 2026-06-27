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el fútbol le dio revancha

A 10 años del "Es increíble pero no se me da" de Messi y su renuncia a la Selección argentina

Un 27 de junio pero de 2016, Lionel Messi renunció a la Selección argentina luego de perder la final con Chile en la Copa América Centenario

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Se cumplen 10 años del día en que Messi renunció a la Selección argentina. 

Se cumplen 10 años del día en que Messi renunció a la Selección argentina. 

La vida de Lionel Messi cambió mucho por fortuna desde el 2016 al 2026. Diez años después, cuatro títulos con la Mayor de la Selección argentina y una etapa plagada de gloria, borraron el sabor amargo de aquellas cuatro finales perdidas que llevaron al capitán a renunciar a la Albiceleste un 27 de junio pero de 2016.

Fue en la Copa América Centenario disputada justamente en Estados Unidos, país que hoy es una de las sedes de la Copa del Mundo 2026. Aquel día, la Selección argentina cayó ante Chile por 4-2 en la definición por penales de la final.

Messi err&oacute; su penal ante Chile en la Copa Am&eacute;rica Centenario 2016.&nbsp;

Messi erró su penal ante Chile en la Copa América Centenario 2016.

A 10 años de la renuncia de Messi a la Selección argentina

Luego de la segunda final perdida ante Chile (la primera fue en la Copa América 2015 y, la segunda, en la edición Centenario 2016), y la cuarta consecutiva (Copa América 2007, Mundial de Brasil 2014, y las dos Copa América mencionadas), Lionel Messi decidió ponerle punto final a su etapa en la Selección argentina luego de la seguidilla de frustraciones y una inmesidad de críticas.

Antes de abandonar las instalaciones del Metlife Stadium, donde la Albiceleste cayó ante La Roja por penales, la Pulga hizo el sorpresivo anuncio de su retiro de la Selección. "Es difícil, el momento es duro para cualquier análisis. En el vestuario pensé que se terminó para mí la Selección, no es para mí".

"Es increíble pero no se me da. Evidentemente tiene que ser así. Hoy pasó otra vez y otra vez en los penales. Ya son 4 finales las que me toca perder y 3 seguidas. Es una lástima, pero tiene que ser así. No se da. Lo intentamos y lo buscamos. Ya está", expresó el capitán del combinado nacional.

"Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo", sentenció el 10 quien erró un penal en aquella fatídica noche de definición en Estados Unidos.

La revancha de Lionel Messi

Siempre dicen que el fútbol da revancha y así fue con Lionel Messi y la Selección Argentina. Su regreso a la Albiceleste -después de que todo un país se lo suplicara- se dio un 1 de septiembre de 2016, 66 días después de aquella renuncia y episodio doloroso. Volvió en un partido de las Eliminatorias frente a Uruguay, en el Estadio Malvinas Argentinas, y anotó el gol de la victoria.

La revancha de Lionel.&nbsp;

La revancha de Lionel.

Después vendría toda la etapa de gloria: Messi levantó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, completando una etapa histórica con la Selección argentina. Además actualmente ostenta el récord de ser el máximo anotador en la historia de los Mundiales, con seis mundiales disputados y 20 años de vigencia en el combinado nacional.

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