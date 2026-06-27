A 10 años del "Es increíble pero no se me da" de Messi y su renuncia a la Selección argentina

Antes de abandonar las instalaciones del Metlife Stadium, donde la Albiceleste cayó ante La Roja por penales, la Pulga hizo el sorpresivo anuncio de su retiro de la Selección. "Es difícil, el momento es duro para cualquier análisis. En el vestuario pensé que se terminó para mí la Selección, no es para mí".

"Es increíble pero no se me da. Evidentemente tiene que ser así. Hoy pasó otra vez y otra vez en los penales. Ya son 4 finales las que me toca perder y 3 seguidas. Es una lástima, pero tiene que ser así. No se da. Lo intentamos y lo buscamos. Ya está", expresó el capitán del combinado nacional.

"Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo", sentenció el 10 quien erró un penal en aquella fatídica noche de definición en Estados Unidos.

La revancha de Lionel Messi

Siempre dicen que el fútbol da revancha y así fue con Lionel Messi y la Selección Argentina. Su regreso a la Albiceleste -después de que todo un país se lo suplicara- se dio un 1 de septiembre de 2016, 66 días después de aquella renuncia y episodio doloroso. Volvió en un partido de las Eliminatorias frente a Uruguay, en el Estadio Malvinas Argentinas, y anotó el gol de la victoria.

La revancha de Lionel.

Después vendría toda la etapa de gloria: Messi levantó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, completando una etapa histórica con la Selección argentina. Además actualmente ostenta el récord de ser el máximo anotador en la historia de los Mundiales, con seis mundiales disputados y 20 años de vigencia en el combinado nacional.