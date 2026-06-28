El equipo de básquet del Club Godoy Cruz Antonio Tomba arrancó aventajando a Huracán Las Heras en la serie final del Torneo Apertura de básquet local que organiza y fiscaliza la Federación de Básquet de Mendoza. El equipo que dirige Nahuel Flores ganó este viernes por la noche por 11 puntos de diferencia, y si repite el miércoles se coronará campeón.
Godoy Cruz le ganó a Huracán Las Heras el primer chico de la final del Apertura de la Superliga de Básquetbol
El quinteto del Club Godoy Cruz Antonio Tomba ganó el primer duelo de la serie final del Apertura de la Superliga de Básquetbol local. El miércoles, la revancha
El primero de los partidos de la serie final al mejor de tres se jugó en el Salvador Bonanno del Club Andes Talleres. Allí Godoy Cruz Antonio Tomba se impuso por 71-60 a Huracán Las Heras y tomó ventaja en esta primera final de la Superliga de Básquetbol. Los parciales fueron: 26-19; 42-31 y 55-46.
Godoy Cruz pegó primer de la mano del Chiquito Trejo
El quinteto del Tomba tuvo como estandarte en esta victoria al eterno Abel Trejo, que aportó 20 puntos, además de 14 rebotes y 1 asistencia. Lo secundaron al Chiquito Trejo, Federico Harina (12), y Matías Rosas (11).
En el conjunto de Huracán Las Heras, que dirige Gustavo Noria, se destacaron Martín Irrutia, con 20 anotaciones, 10 rebotes y 3 asistencias; y Gabriel Rivero (14 puntos).
El segundo encuentro será el próximo miércoles, a las 21:20, también en el estadio Salvador Bonanno.