Godoy Cruz le ganó a Huracán Las Heras el primer chico de la final del Apertura de la Superliga de Básquetbol

El primero de los partidos de la serie final al mejor de tres se jugó en el Salvador Bonanno del Club Andes Talleres. Allí Godoy Cruz Antonio Tomba se impuso por 71-60 a Huracán Las Heras y tomó ventaja en esta primera final de la Superliga de Básquetbol. Los parciales fueron: 26-19; 42-31 y 55-46.

Martín Urrutia fue destacado en Huracán Las Heras, que buscará ganar el miércoles para forzar tercer partido en la final del Torneo Apertura. Foto: Prensa FBPM/Andrés Arequipa

Godoy Cruz pegó primer de la mano del Chiquito Trejo

El quinteto del Tomba tuvo como estandarte en esta victoria al eterno Abel Trejo, que aportó 20 puntos, además de 14 rebotes y 1 asistencia. Lo secundaron al Chiquito Trejo, Federico Harina (12), y Matías Rosas (11).