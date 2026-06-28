Wimbledon 2026: cuándo y contra quien debutan los 11 argentinos que estarán en el cuadro principal

Además, también en el tercer turno, Sebastián Báez jugará en la cancha 14 ante el alemán Jan Lennard Struff y Juan Manuel Cerúndolo, en la cancha 17, se medirá con el español Alejandro Davidovich Fokina, preclasificado 22.

Finalmente, en el cuarto turno de la cancha 4 (no antes del mediodía en Argentina), Solana Sierra se enfrentará dentro del cuadro femenino a Anna Bondar de Hungría.

Todos los partidos se podrán ver en vivo por ESPN y Disney Plus.

Los demás argentinos en Wimbledon 2026

"El martes arrancamos en Wimbledon. Un lujo estar de nuevo en este torneazo", dijo Francisco Cerúndolo, 18vo favorito, tras conocer que su rival en el debut será el español Jaume Munar.

Los otros argentinos que arrancarán el martes son Nadia Podoroska ante la ucraniana Martha Kostyuk, preclasificada 12, Román Burruchaga ante el australiano Alex De Minaur (5to favorito), Tomás Etcheverry (22 preclasificado con el italiano Lorenzo Sonego y Mariano Navone con el también italiano Flavio Cobolli, finalista de Roland Garros y preclasificado 9,