Wimbledon 2026: cuándo y contra quien debutan los 11 argentinos que estarán en el cuadro principal

Francisco Cerúndolo, reciente campeón en Queen's, lidera una legión de 11 tenistas argentinos que este lunes comenzará a disputar el cuadro principal de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.
Francisco Cerúndolo, reciente campeón en Queen's, lidera una legión de 11 tenistas argentinos que este lunes comenzará a disputar el cuadro principal de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.
En el mítico césped del All England Club, en las afueras de Londres, el primero en salir a escena será Marco Trungelliti quien jugará en el primer turno de la cancha 5, a las 7 hora argentina, ante Martin Damm Jr de Estados Unidos.
Luego, en el tercer turno (cerca de las 10) Thiago Tirante jugará en la cancha 4 ante el húngaro Fabian Maroszan y paralelamente, en la cancha 9, Camilo Ugo será rival del español Daniel Mérida.
Además, también en el tercer turno, Sebastián Báez jugará en la cancha 14 ante el alemán Jan Lennard Struff y Juan Manuel Cerúndolo, en la cancha 17, se medirá con el español Alejandro Davidovich Fokina, preclasificado 22.
Finalmente, en el cuarto turno de la cancha 4 (no antes del mediodía en Argentina), Solana Sierra se enfrentará dentro del cuadro femenino a Anna Bondar de Hungría.
Todos los partidos se podrán ver en vivo por ESPN y Disney Plus.
"El martes arrancamos en Wimbledon. Un lujo estar de nuevo en este torneazo", dijo Francisco Cerúndolo, 18vo favorito, tras conocer que su rival en el debut será el español Jaume Munar.
Los otros argentinos que arrancarán el martes son Nadia Podoroska ante la ucraniana Martha Kostyuk, preclasificada 12, Román Burruchaga ante el australiano Alex De Minaur (5to favorito), Tomás Etcheverry (22 preclasificado con el italiano Lorenzo Sonego y Mariano Navone con el también italiano Flavio Cobolli, finalista de Roland Garros y preclasificado 9,