Ni naranjo ni limonero: cuál es el mejor árbol frutal para cultivar en el jardín durante julio

Si estás pensando en incorporar un árbol frutal al jardín, es habitual que las primeras alternativas sean un naranjo o un limonero. Sin embargo, los especialistas en jardinería recomiendan prestar atención a otra especie que resulta ideal para plantar durante julio. Se trata de un ejemplar que florece en meses fríos, nos brinda una fruta deliciosa y demanda pocos cuidados.
Este es el mejor árbol frutal para cultivar en julio
Un árbol frutal noble para cultivar en el mes de julio, ya sea en jardín o en huerto, es el ciruelo. Este ejemplar no solo ofrece una abundante producción de deliciosas ciruelas, sino que además se caracteriza por su sencillo mantenimiento, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para jardineros experimentados como para quienes recién comienzan.
Uno de los principales beneficios del ciruelo es que no requiere demasiado espacio para desarrollarse. Se trata de un árbol frutal de tamaño medio que, en condiciones normales, alcanza alrededor de seis metros de altura. Sus raíces son superficiales y poco invasivas, por lo que no suelen ocasionar problemas en construcciones cercanas, algo que sí puede suceder con otras especies como el limonero o el naranjo.
Además, quienes adquieran un ejemplar joven en un vivero, en lugar de cultivarlo desde semilla, podrán disfrutar antes de su atractiva floración, que suele aparecer entre agosto y septiembre.
Otra de las razones por las que este frutal es tan recomendado es su gran capacidad de adaptación. Plantarlo hacia fines de julio le permite establecerse antes de la llegada de la primavera y soportar sin inconvenientes las bajas temperaturas del invierno.
Aunque los brotes tempranos pueden verse afectados por heladas tardías, sus flores presentan una notable resistencia. El ciruelo prospera especialmente en climas templados, pero también puede crecer en regiones frías siempre que se ubique en un lugar protegido de los vientos intensos.
En cuanto al terreno, es un árbol frutal poco exigente. Se adapta a suelos compactos e incluso a aquellos con cierta humedad, siempre que no permanezcan encharcados durante largos períodos.
Para favorecer su desarrollo, conviene plantarlo en un sitio del jardín donde reciba al menos cuatro horas de sol directo cada día y utilizar un sustrato con buen drenaje, enriquecido con materia orgánica.
Tras la cultivar este árbol frutal, es importante realizar un riego abundante y, una vez establecido, mantener una frecuencia aproximada de dos mensuales, al menos en meses de invierno. Con estos cuidados básicos, el ciruelo podrá crecer con fuerza y brindar una excelente cosecha en pocos meses.