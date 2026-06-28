7 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.049.195,46

349 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.944,53

5.282 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.500

Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1360 del domingo 28 de junio

BRINCO JUNIOR

01 - 05 - 08 - 18 - 26 - 33

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.059.193,22

Brinco: los resultados del sorteo 1360 del domingo 28 de junio.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21