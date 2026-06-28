Una argentina contó cuánto le querían cobrar por arreglarle un diente en Miami y la indignación fue total

La argentina se indignó con el presupuesto que le pasó el odontólogo. Imagen: TikTok @rotonello.

Le realizaron un escaneo completo del rostro, varias radiografías y fue evaluada por diferentes profesionales antes de hablar con la odontóloga. Recién entonces recibió el diagnóstico. La especialista le comentó que además del arreglo dental por el que había asistido, consideraban necesario realizar otros tratamientos adicionales, limpieza dental, y extracción de una muela.

Tonello intentó volver al motivo principal de la consulta y preguntó cuánto costaría únicamente reparar el diente, pero le dijeron que no le podían arreglar el diente sin los otros procedimientos.

En ese entonces, la argentina explicó que apenas un mes antes se había realizado una limpieza dental en Tucumán, pero desde la clínica le insistieron que hacían un procedimiento diferente y más completo.

Allí, sostuvo que el sistema de salud estadounidense es "muy comercial" y que en vez de resolver el motivo por el que un paciente consulta, suelen ofrecer numerosos procedimientos adicionales.

La indignación de la argentina

Cuando pasó al sector administrativo terminó de indignarse, ya que le pasaron un costo total de U$S5.651. Según explicó, su seguro cubría U$S2.200, por lo que igualmente debía pagar U$S3.395. "Vos vas por una cosa, te quieren hacer 80 cosas aunque no la necesites", expresó durante el video.

Para cerrar su descargo, Tonello afirmó que prefiere atenderse en el sistema privado de salud argentino. Según explicó, además de tener costos mucho más bajos, los profesionales le ofrecen una atención más transparente, para tratar el problema de salud por el que se consulta, y sin agregar extras.