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La dura confesión de Dibu Martínez tras el triunfo de la Selección argentina ante Jordania

El arquero de la Selección argentina, Emiliano Dibu Martínez, hizo una dura confesión de la lesión en su dedo tras el triunfo por 3 a 1 sobre Jordania

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Dibu Martínez sigue padeciendo la lesión en su mano.

Dibu Martínez sigue padeciendo la lesión en su mano.

Emiliano Dibu Martínez hizo una dura confesión. El arquero de la Selección argentina habló de la lesión en su dedo este domingo tras el triunfo por 3 a 1 sobre Jordania, en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y mostró cómo tiene la mano.

El arquero marplatense de 33 años tuvo una fractura en el dedo anular de la mano derecha en la entrada en calor antes de la final de la Europa League, en la que Aston Villa se impuso por 3-0 contra Friburgo y salió campeón.

Dibu Mart&iacute;nez es uno de los pilares de la Selecci&oacute;n argentina.

Dibu Martínez es uno de los pilares de la Selección argentina.

"Decidí no operarme, la pasé mal y vine muy jugado. Todavía no pude entrenarme con normalidad, pero el partido que viene ya podré jugar sin férula", le dijo el guardavallas de la Selección argentina a TyC Sports.

Dijo que el preparador físico del plantel Luis Martín y los otros dos arqueros del plantel lo ayudaron en su recuperación. "Me la tuve que comer solo, con Martín. Gero (Rulli) y Juan (Musso) me dieron una mano grande, entreno con pelota de vóley toda la semana y me molesta muchísimo, pero en la cancha trato de no sufrir", confesó.

La dura declaración de Dibu Martínez sobre su lesión en el dedo

"Cuando me dijeron que me tenía que operar se me vinieron millones de preguntas a la cabeza, pero el entrenador siempre me bancó y eso me dio mucho ánimo. El fisio (Pablo Capuchetti) se lo pasó horas a la noche tratando de desinflamar el dedo".

Por último, el Dibu habló sobre el gol que le anotó Jordania y que cortó su racha invicta en la Copa del Mundo. "Me quería matar. Acá me llegan dos veces nomás, me dio la sensación de Arabia en el Mundial pasado, siento que la podía haber sacado", cerró.

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