La dura confesión de Dibu Martínez tras el triunfo de la Selección argentina ante Jordania

Dijo que el preparador físico del plantel Luis Martín y los otros dos arqueros del plantel lo ayudaron en su recuperación. "Me la tuve que comer solo, con Martín. Gero (Rulli) y Juan (Musso) me dieron una mano grande, entreno con pelota de vóley toda la semana y me molesta muchísimo, pero en la cancha trato de no sufrir", confesó.

La dura declaración de Dibu Martínez sobre su lesión en el dedo

"Cuando me dijeron que me tenía que operar se me vinieron millones de preguntas a la cabeza, pero el entrenador siempre me bancó y eso me dio mucho ánimo. El fisio (Pablo Capuchetti) se lo pasó horas a la noche tratando de desinflamar el dedo".

Por último, el Dibu habló sobre el gol que le anotó Jordania y que cortó su racha invicta en la Copa del Mundo. "Me quería matar. Acá me llegan dos veces nomás, me dio la sensación de Arabia en el Mundial pasado, siento que la podía haber sacado", cerró.