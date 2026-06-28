Scaloni hace jugar a todos: ¿quiénes faltan por debutar en la Argentina?

De esta manera el entrenador hizo que los 23 jugadores de campo tengan algunos minutos mientras que faltan por hacerlo los dos arqueros suplentes: Rulli y Musso.

Detrás del Dibu Martínez el jugador que más tiempo ha jugado es Alexis Mac Allister quien disputó 210 minutos entre los tres partidos y por detrás de él se ubica Lionel Messi, con 200 minutos.

El que menos minutos ha jugado es el Flaco López, quien ingresó a los 82 minutos frente a Jordania cuando reemplazó a Julián Álvarez. Además del delantero de Palmeiras hicieron su debut mundialista Marcos Senesi (recibió una patada en su rostro que culminó con el penal convertido por Lautaro Martínez), Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso (autor de un golazo de tiro libre) y Valentín Barco.

Lionel Scaloni tiene en su plantel a tan solo dos jugadores sin debutar.

Lionel Scaloni volvería a utilizar a su once titular frente a Cabo Verde

El entrenador argentino tiene un nuevo desafío por delante: jugar contra Cabo Verde por los 16avos de final en la Copa del Mundo. Para ello podrá contar con todos sus jugadores y su objetivo es regresar a utilizar a los titulares.

El primer partido de la Selección argentina por los playoffs se disputará el próximo viernes 3 de julio a partir de las 19, en el Hard Stadium de Miami.

Por la otra llave de los 16avos de final jugarán Australia y Egipto el mismo día, pero desde las 15 en el AT&T Stadium (Arlington, Texas), por lo que la Albiceleste ya sabrá quien será su rival en caso de pasar a los octavos de final.