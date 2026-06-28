Cómo, cada cuánto y por qué se tiene que limpiar la parte de atrás de la heladera

Por ejemplo, si nos ponemos a pensar cuándo fue la última vez que limpiamos la parte de atrás de la heladera, donde van las rejillas y la parte que está siempre pegada a la pared, probablemente la respuesta sea nunca o hace meses.
La parte de la heladera que olvidamos limpiar: ¿para qué sirve?
Pero, ¿qué hay en esta parte de la heladera y cuál es su función? Los aparatos eléctricos como las heladeras, las planchas, algunos caloventores y otros sistemas funcionan por encendido y apagado continuo o por retroalimentación constante y cíclica.
Por ejemplo, la heladera cada cierto tiempo se reactiva, enfría y vuelve a su estado natural, así todo el tiempo mientras esté enchufada.
Más allá de este ciclo ideal, la heladera y este tipo de aparatos necesitan espacios para liberar calor, energía y funcionar correctamente sin sobrecalentarse.
Justamente, esa es la función de la parte de la heladera que nunca limpiamos. Además de contener el motor de la heladera, las rejillas traseras están compuestas de un condensador o rejillas y de un compresor. Esta parte de la heladera libera al exterior el calor extraído del interior del equipo.
Básicamente, funciona así: el líquido refrigerante circula por las tuberías traseras, pasa de estado gaseoso a líquido y, mientras tanto, disipa el calor para que la heladera siga fría y no atrape esta energía.
¿Y por qué nos olvidamos de limpiar esta parte de la heladera? Probablemente por desconocimiento, porque hay que mover la heladera para hacerlo o por falta de un buen truco casero.
Paso a paso: cómo limpiar la rejilla trasera de la heladera
Para limpiar el condensador o rejilla de la heladera, se puede realizar un truco casero o procedimiento simple que conviene hacer por lo menos dos veces al año. Cuando el condensador está sucio o engrasado, la heladera enfría mal.
- Desenchufa la heladera para limpiar de forma segura. No hace falta que retires los alimentos porque no la vas a limpiar por dentro.
- Separa la heladera de la pared con cuidado y ayuda.
- Con un cepillo suave y seco, retira el polvo acumulado en los tubos del condensador y el serpentín, realizando movimientos de arriba hacia abajo. Hay heladeras que tienen el condensador cubierto y la rejilla no está a la vista.
- Si hay grasa pegada, utiliza un paño apenas embebido en agua y limpia los tubos.
- Antes de finalizar el truco casero y conectar la heladera, deja que todo se seque bien, empuja la heladera nuevamente y no te olvides de dejar siempre un espacio entre la pared y la rejilla para permitir la circulación de calor.