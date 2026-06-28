Cómo, cada cuánto y por qué se tiene que limpiar la parte de atrás de la heladera

Por ejemplo, la heladera cada cierto tiempo se reactiva, enfría y vuelve a su estado natural, así todo el tiempo mientras esté enchufada.

Más allá de este ciclo ideal, la heladera y este tipo de aparatos necesitan espacios para liberar calor, energía y funcionar correctamente sin sobrecalentarse.

Si todas las partes de la heladera están limpias, el aparato funciona mejor.

Justamente, esa es la función de la parte de la heladera que nunca limpiamos. Además de contener el motor de la heladera, las rejillas traseras están compuestas de un condensador o rejillas y de un compresor. Esta parte de la heladera libera al exterior el calor extraído del interior del equipo.

Básicamente, funciona así: el líquido refrigerante circula por las tuberías traseras, pasa de estado gaseoso a líquido y, mientras tanto, disipa el calor para que la heladera siga fría y no atrape esta energía.

¿Y por qué nos olvidamos de limpiar esta parte de la heladera? Probablemente por desconocimiento, porque hay que mover la heladera para hacerlo o por falta de un buen truco casero.

Paso a paso: cómo limpiar la rejilla trasera de la heladera

Para limpiar el condensador o rejilla de la heladera, se puede realizar un truco casero o procedimiento simple que conviene hacer por lo menos dos veces al año. Cuando el condensador está sucio o engrasado, la heladera enfría mal.