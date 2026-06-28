Lionel Messi sacó ventaja como goleador e invitó: "seguimos juntos"

Messi, ingresó en el complemento -60' minutos- del encuentro por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 en reemplazo de Lautaro Martínez. Apenas 20 minutos después pudo convertir el tercer gol argentino para llegar a los 19 tantos, tres más que el anterior plusmarquista Klose y quien le compite en esta cita mundialista de la FIFA, el francés Kylian Mbappé, ambos con 16.

Otra de las fotos compartidas en redes sociales de Lionel Messi del partido entre la Selección Argentina y Jordania. Foto: Instagram oficial de Lionel Messi

Precisamente el goleador francés no convirtió el viernes en el duelo contra Noruega, mientras que su compañero Dembélé hizo triplete y acompañó a Doue en la goleada por 4 a 1.

Más lejos en la carrera entre artilleros mundialistas están el inglés Harry Kane, quien sí sumó esta tercera fecha y acumula 11 goles, y el portugués Cristiano Ronaldo, que no convirtió y continúa con 10.

Messi suma 19 goles, luego siguen Klose y Mbappé, con 16; el brasileño Ronaldo Nazário tiene 15; el alemán Gerd Müller, 14; y el galo Just Fontaine con 13.

Precisamente, la marca del francés Fontaine -13-, lograda en un solo mundial, Suecia 1958, es el récord que asoma como otro desafío en la carrera de Lionel Messi en este Mundial 2026 que se juega en forma tripartita en Estados Unidos, México y Canadá.