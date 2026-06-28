Lionel Messi se expresó tras el partido de la Selección Argentina desde su cuenta de red social con beneplácito, por el buen trabajo realizado por el equipo en el triunfo por 3 a 1 ante Jordania e instó a todos a "seguir juntos" para lo que viene en el Mundial 2026.
Lionel Messi sacó ventaja como goleador e invitó: "seguimos juntos"
Lionel Messi ingresó en el complemento del partido que cerró para la Selección Argentina la fase de grupos del Mundial 2026 y anotó su gol número 19
Desde su cuenta oficial de Instagram el capitán del combinado nacional dijo: "Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos...", texto acompañado por una serie de fotos del encuentro jugado este sábado en Dallas por la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Messi: Más lejos de Mbappé y más cerca de Just Fontaine
Con el golazo de tiro libre logrado contra Jordania a los 80' Lionel Messi, logró su tanto número 19 en citas mundialistas y le sacó más ventaja como máximo goleador a sus perseguidores. Tras haber roto la marca lograda por el alemán Miroslav Klose -16 goles-, el rosarino se aleja en solitario como recordman.
Messi, ingresó en el complemento -60' minutos- del encuentro por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026 en reemplazo de Lautaro Martínez. Apenas 20 minutos después pudo convertir el tercer gol argentino para llegar a los 19 tantos, tres más que el anterior plusmarquista Klose y quien le compite en esta cita mundialista de la FIFA, el francés Kylian Mbappé, ambos con 16.
Precisamente el goleador francés no convirtió el viernes en el duelo contra Noruega, mientras que su compañero Dembélé hizo triplete y acompañó a Doue en la goleada por 4 a 1.
Más lejos en la carrera entre artilleros mundialistas están el inglés Harry Kane, quien sí sumó esta tercera fecha y acumula 11 goles, y el portugués Cristiano Ronaldo, que no convirtió y continúa con 10.
Messi suma 19 goles, luego siguen Klose y Mbappé, con 16; el brasileño Ronaldo Nazário tiene 15; el alemán Gerd Müller, 14; y el galo Just Fontaine con 13.
Precisamente, la marca del francés Fontaine -13-, lograda en un solo mundial, Suecia 1958, es el récord que asoma como otro desafío en la carrera de Lionel Messi en este Mundial 2026 que se juega en forma tripartita en Estados Unidos, México y Canadá.