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Mundial 2026

Con equipo alternativo, la Selección argentina cierra la fase de grupos ante Jordania: hora, TV y formaciones

La Selección argentina enfrentará a Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Lionel Scaloni pondrá equipo alternativo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección argentina cierra la fase de grupos del Mundial 2026.

La Selección argentina cierra la fase de grupos del Mundial 2026.

La Selección argentina, que con seis puntos en dos partidos aseguró el primer puesto del Grupo J, tiene todo listo para bajarle la persiana a la fase de grupos del Mundial 2026. Este sábado, desde las 23, la Albiceleste se verá las caras con Jordania en el AT&T Stadium.

El encargado de impartir justicia será el rumano István Kovács. El duelo podrá observarse, en vivo y en directo, por la pantalla del Canal 7 de Mendoza. También a través de Telefé, TyC Sports y DSports.

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La Selección argentina buscará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal.

Argentina cierra el Grupo J con un equipo alternativo

Con el primer puesto asegurado luego de las victorias 3-0 ante Argelia y 2-0 a Austria, con cinco goles de Lionel Messi, la Selección argentina cerrará la fase de grupos ante Jordania en Dallas.

Emiliano Martínez seguirá siendo el arquero de la Albiceleste. El marplatense, que dejó atrás la fractura en uno de sus dedos, buscará continuar con el arco en cero y acercarse al récord de Sergio Romero: Dibu tiene 43 vallas invictas y Chiquito 47.

En defensa jugarán Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. Estos últimos tendrán su estreno absoluto en la actual edición de la Copa del Mundo.

Nicol&aacute;s Otamendi ser&aacute; titular y capit&aacute;n en la Selecci&oacute;n argentina.

Nicolás Otamendi será titular y capitán en la Selección argentina.

En mitad de cancha habrá cuatro nombres. El doble cinco estará conformado por Exequiel Palacios y Leandro Paredes, mientras que por los se pararán Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso.

Con Lionel Messi confirmado como suplente, la ofensiva estará encabezada por Julián Álvarez. Nico Paz y Lautaro Martínez pelean por ser compañero del Araña.

Probables formaciones

  • Selección argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Nicolás Paz o Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
  • Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari.
  • Hora: 23
  • Estadio: AT&T Stadium.
  • TV: El Siete, TyC Sports, DSports
  • Árbitro: István Kovács (Rumania)

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