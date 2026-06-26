Con equipo alternativo, la Selección argentina cierra la fase de grupos ante Jordania: hora, TV y formaciones

Emiliano Martínez seguirá siendo el arquero de la Albiceleste. El marplatense, que dejó atrás la fractura en uno de sus dedos, buscará continuar con el arco en cero y acercarse al récord de Sergio Romero: Dibu tiene 43 vallas invictas y Chiquito 47.

En defensa jugarán Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. Estos últimos tendrán su estreno absoluto en la actual edición de la Copa del Mundo.

Nicolás Otamendi será titular y capitán en la Selección argentina.

En mitad de cancha habrá cuatro nombres. El doble cinco estará conformado por Exequiel Palacios y Leandro Paredes, mientras que por los se pararán Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso.

Con Lionel Messi confirmado como suplente, la ofensiva estará encabezada por Julián Álvarez. Nico Paz y Lautaro Martínez pelean por ser compañero del Araña.

Probables formaciones