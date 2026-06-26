Con equipo alternativo, la Selección argentina cierra la fase de grupos ante Jordania: hora, TV y formaciones

Emiliano Martínez seguirá siendo el arquero de la Albiceleste. El marplatense, que dejó atrás la fractura en uno de sus dedos, buscará continuar con el arco en cero y acercarse al récord de Sergio Romero: Dibu tiene 43 vallas invictas y Chiquito 47.
En defensa jugarán Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. Estos últimos tendrán su estreno absoluto en la actual edición de la Copa del Mundo.
Nicolás Otamendi será titular y capitán en la Selección argentina.
En mitad de cancha habrá cuatro nombres. El doble cinco estará conformado por Exequiel Palacios y Leandro Paredes, mientras que por los se pararán Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso.
Con Lionel Messi confirmado como suplente, la ofensiva estará encabezada por Julián Álvarez. Nico Paz y Lautaro Martínez pelean por ser compañero del Araña.
Probables formaciones
- Selección argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Nicolás Paz o Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
- Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari.
- Hora: 23
- Estadio: AT&T Stadium.
- TV: El Siete, TyC Sports, DSports
- Árbitro: István Kovács (Rumania)