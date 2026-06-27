El auspicioso camino que espera a la Selección argentina en el Mundial 2026

Tras cumplir el partido de este sábado con Jordania, a la Selección argentina le aguardan rivales que invitan a soñar en el Mundial 2026. Muchaaaaaaachos.
Tras jugar con Jordania, a la Selección argentina le esperan rivales en el Mundial 2026 que invitan a soñar
Tras cumplir el partido de este sábado con Jordania, a la Selección argentina le aguardan rivales que invitan a soñar en el Mundial 2026. Muchaaaaaaachos.
La Selección argentina tiene una noticia que genera una sonrisa: el golpazo de Uruguay y su temprana eliminación en el Mundial 2026 lo sacan del camino, y lo que parecía sinuoso, de a poco comienza a allanarse.
Una vez concluida la primera fase post partido con Jordania, a la Selección argentina le llegará la hora del mata mata con el camino de play offs, que recordemos, tendrá en esta edición la novedosa instancia de 16vos de final.
Con España en el primer lugar de su grupo, y con Uruguay afuera, el equipo de Lionel Scaloni se medirá con el debutante Cabo Verde en el primer cruce. El duelo ante el 67° del ranking FIFA será el viernes 3 de julio en Miami.
A partir de ahí arranca el juego de las especulaciones. De ganar, la Selección argentina jugaría con el vencedor de Australia y Egipto en octavos de final, duelo que tendrá sede en la ciudad de Atlanta.
Ya en cuartos de final, la exigencia comenzarìa a subir: Colombia o la Portugal de Cristiano Ronaldo podrían aparecer en el camino, dependiendo quién termine en el primer puesto de su zona tras jugar entre sí (si los cafeteros empatan, serán líderes).
En la recta final del cuadro podrían tocar Brasil o Inglaterra en semis y alguna de las potencias europeas en la gran final: Francia, Alemania, España o Países Bajos. Acá hay un dato a tener en cuenta porque a los galos, candidatos a la corona, le podría tocar un rally bien picante con Suecia, Alemania, Países Bajos y España en su recorrido de play offs.
Si bien esto es paso a paso, mirando más allá de primera fase asoma un alentador camino. A esperar.