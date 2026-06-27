El auspicioso camino que espera a la Selección argentina en el Mundial 2026

Con España en el primer lugar de su grupo, y con Uruguay afuera, el equipo de Lionel Scaloni se medirá con el debutante Cabo Verde en el primer cruce. El duelo ante el 67° del ranking FIFA será el viernes 3 de julio en Miami.

A partir de ahí arranca el juego de las especulaciones. De ganar, la Selección argentina jugaría con el vencedor de Australia y Egipto en octavos de final, duelo que tendrá sede en la ciudad de Atlanta.

Cómo sería el camino de la Selección argentina de cuartos de final en adelante

Ya en cuartos de final, la exigencia comenzarìa a subir: Colombia o la Portugal de Cristiano Ronaldo podrían aparecer en el camino, dependiendo quién termine en el primer puesto de su zona tras jugar entre sí (si los cafeteros empatan, serán líderes).

En la recta final del cuadro podrían tocar Brasil o Inglaterra en semis y alguna de las potencias europeas en la gran final: Francia, Alemania, España o Países Bajos. Acá hay un dato a tener en cuenta porque a los galos, candidatos a la corona, le podría tocar un rally bien picante con Suecia, Alemania, Países Bajos y España en su recorrido de play offs.

Si bien esto es paso a paso, mirando más allá de primera fase asoma un alentador camino. A esperar.