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Gonzalo Montiel encendió las alarmas: se lesionó y ¿llega a la Copa Sudamericana?

Gonzalo Montiel, autor del primer gol ante Argentinos, salió por una molestia muscular. El lateral derecho es duda para el partido de Copa Sudamericana

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Gonzalo Montiel es duda para el partido por Copa Sudamericana.

Gonzalo Montiel es duda para el partido por Copa Sudamericana.

River respira tras el primer triunfo del semestre ante Argentinos Juniors. Pero no todas fueron buenas noticias tras la victoria en el Monumental: Gonzalo Montiel, autor del primer gol ante el Bicho encendió las alarmas al retirarse del campo de juego con una molestia muscular.

Esto se da en la previa del viaje que el Millonario realizará a Colombia para enfrentar a Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin dudas, la baja del campeón del mundo altera los planes de Eduardo Coudet en un puesto en el que no cuenta con mayores variantes debido a las restricciones en la lista de buena fe.

El rompecabezas de Coudet ante la baja de Montiel

Tras los estudios médicos, se confirmó que Montiel padece una distensión en el aductor izquierdo. Aunque la lesión es menos grave de lo esperado, su presencia en Colombia este miércoles ante Independiente Santa Fe está casi descartada.

Eduardo Coudet analiza si arriesgarlo o preservarlo para la vuelta, considerando que la revancha es clave y también en el horizonte se asoma el mano a mano con Vélez por el torneo local.

La complicación es estructural. En este mercado de pases River sumó nueve refuerzos, pero solo pudo realizar cinco cambios en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana. Por decisión táctica, Giovanni González, el reemplazante natural de Cachete, quedó fuera de la nómina.

Si Montiel no llega la primera alternativa es Yutiel Susano, zaguero de 19 años de la Reserva que aún no debutó en Primera. Ante este panorama, Coudet podría optar también por un cambio táctico: implementar una línea de tres centrales o utilizar un carrilero (como Tobías Andrada o Juan Cruz Meza) para cubrir la banda derecha.

Cambios en la lista de buena fe

Conmebol permite realizar cinco modificaciones en la lista de buena fe y River hizo uso de ello. El Millonario incluyó a Thiago Almada, Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Tobías Andrada y Rafael Santos Borré.

El resto de las caras nuevas deberán esperar que el equipo pase de ronda para ilusionarse con poder competir en la Copa Sudamericana. Cabe destacar que para los cuartos de final se permiten tres nuevas modificaciones.

Quienes esperan por esta oportunidad para poder representar a River en el torneo continental son Lucas Beltrán, Giovanni González, Mauro Arambarri y Francisco Ortega.

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