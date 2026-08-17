Gonzalo Montiel encendió las alarmas: se lesionó y ¿llega a la Copa Sudamericana?

Eduardo Coudet analiza si arriesgarlo o preservarlo para la vuelta, considerando que la revancha es clave y también en el horizonte se asoma el mano a mano con Vélez por el torneo local.

La complicación es estructural. En este mercado de pases River sumó nueve refuerzos, pero solo pudo realizar cinco cambios en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana. Por decisión táctica, Giovanni González, el reemplazante natural de Cachete, quedó fuera de la nómina.

Si Montiel no llega la primera alternativa es Yutiel Susano, zaguero de 19 años de la Reserva que aún no debutó en Primera. Ante este panorama, Coudet podría optar también por un cambio táctico: implementar una línea de tres centrales o utilizar un carrilero (como Tobías Andrada o Juan Cruz Meza) para cubrir la banda derecha.

Cambios en la lista de buena fe

Conmebol permite realizar cinco modificaciones en la lista de buena fe y River hizo uso de ello. El Millonario incluyó a Thiago Almada, Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Tobías Andrada y Rafael Santos Borré.

El resto de las caras nuevas deberán esperar que el equipo pase de ronda para ilusionarse con poder competir en la Copa Sudamericana. Cabe destacar que para los cuartos de final se permiten tres nuevas modificaciones.

Quienes esperan por esta oportunidad para poder representar a River en el torneo continental son Lucas Beltrán, Giovanni González, Mauro Arambarri y Francisco Ortega.