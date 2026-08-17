Coudet frenó en seco a un periodista tras el triunfo de River ante Argentinos Juniors

La picante respuesta de Coudet a la pregunta de un periodista partidario de River

"¿Qué liviandad? ¿Vos te pensás que la paso bien cuando perdemos o no lo tomo en serio? Te equivocaste en el concepto y en el análisis. No voy a permitir que todo pase. No vi ninguna liviandad en mi conferencia pasada. No confundas, porque soy respetuoso pero no boludo", dijo el DT del elenco de Núñez algo enojado.

"Si River no gana, pago con mi trabajo. Los que hablan, ¿qué? ¿Quién dijo de ustedes que había un problema interno? ¿Se juegan su trabajo? ¿Renuncian si no hay un quilombo interno?", tiró.

"Acá hay que ganar, sino vende no ganar y el quilombo. Por eso digo que conozco el club donde estoy", expresó.

Coudet tomó algo de aire como entrenador de River.

Coudet negó que tenga problemas con los dirigentes de River

"Estamos contentísimos con la directiva, los jugadores también, estamos todos muy bien. Estoy tranquilo porque los jugadores me demuestran, los veo convencidos y estoy convencido. Tenemos jugadores buenísimos", enfatizó.

Lo que viene para River

Tras vencer al Bicho, el Millonario visitará el miércoles a las 21.30 de Argentina a Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido debía jugarse la semana pasada, pero fue postergado tras el terremoto que azotó al país cafetero.