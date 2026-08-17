Coudet frenó en seco a un periodista tras el triunfo de River ante Argentinos Juniors

Eduardo Coudet no tuvo pelos en la lengua. El entrenador de River fue picante con un periodista en la conferencia de prensa posterior al triunfo millonario por 2 a 0 sobre Argentinos Juniors de este domingo, por la quinta fecha del Torneo Clausura.
El entrenador de River, Eduardo Coudet, fue picante con un periodista en la conferencia de prensa posterior al triunfo millonario sobre Argentinos Juniors
Eduardo Coudet no tuvo pelos en la lengua. El entrenador de River fue picante con un periodista en la conferencia de prensa posterior al triunfo millonario por 2 a 0 sobre Argentinos Juniors de este domingo, por la quinta fecha del Torneo Clausura.
River cortó una pésima racha de seis derrotas consetuvivas, contando el certamen local y la Copa Argentina.
Coudet se enojó tras la pregunta del periodista partidario Hernán Santarsiero, quien insinuó que Coudet había la situación en una conferencia anterior. "En algún momento me da la sensación que lo decís con cierta liviandad", tiró el cronista.
"¿Qué liviandad? ¿Vos te pensás que la paso bien cuando perdemos o no lo tomo en serio? Te equivocaste en el concepto y en el análisis. No voy a permitir que todo pase. No vi ninguna liviandad en mi conferencia pasada. No confundas, porque soy respetuoso pero no boludo", dijo el DT del elenco de Núñez algo enojado.
"Si River no gana, pago con mi trabajo. Los que hablan, ¿qué? ¿Quién dijo de ustedes que había un problema interno? ¿Se juegan su trabajo? ¿Renuncian si no hay un quilombo interno?", tiró.
"Acá hay que ganar, sino vende no ganar y el quilombo. Por eso digo que conozco el club donde estoy", expresó.
"Estamos contentísimos con la directiva, los jugadores también, estamos todos muy bien. Estoy tranquilo porque los jugadores me demuestran, los veo convencidos y estoy convencido. Tenemos jugadores buenísimos", enfatizó.
Tras vencer al Bicho, el Millonario visitará el miércoles a las 21.30 de Argentina a Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido debía jugarse la semana pasada, pero fue postergado tras el terremoto que azotó al país cafetero.