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Torneo Clausura

River buscará revertir el mal momento cuando reciba a Argentinos Juniors: hora, TV y formaciones

El angustiado River recibe a Argentinos Juniors este diomingo desde las 18 en el estadio Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Thiago Almada debuitará en River, que recibirá a Argentinos Juniors.

Thiago Almada debuitará en River, que recibirá a Argentinos Juniors.

River, que está pasando por un mal momento, recibirá a Argentinos Juniors este domingo desde las 18 en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El Millonario -que tendrá el debut de Thiago Almada- no sumó puntos ni marcó goles en el certamen.

El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, enfrentará a un River que está último en la tabla y al Bicho que es líder.

&Aacute;ngel Correa y Thiago Almada son las esperanzas de River para revertir el mal momento.

Ángel Correa y Thiago Almada son las esperanzas de River para revertir el mal momento.

El Millonario lleva seis derrotas consecutivas en partidos oficiales, de las cuales cuatro fueron en el campeonato, y además, lleva varios encuentros sin convertir.

Thiago Almada debutará en River

El entrenador Eduardo Coudet buscará cambiar la realidad e incluirá al jugador de la Selección argentina Thiago Almada, reciente incorporación millonaria, que reemplazará a Tomás Galván dentro de los once iniciales.

Coudet no podrá contar con Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Sebastián Driussi (tiene un desgarro en el sóleo derecho) todavía no jugarán por estar lesionados.

La principal novedad será el debut como titular de Thiago Almada, ya que el flamante refuerzo lleva una semana de entrenamientos y

El miércoles el Millo se medirá con Independiente Santa Fe, de visitante por la Copa Sudamericana, en el duelo postergado por el fuerte terremoto ocurrido en Colombia.

El conjunto de Nicolás Diez viene de vencer 2-1 a Racing y llega con puntaje ideal, ya que ganó sus cuatro partidos.

El último antecedente favorece al Bicho: el 12 de febrero de este año ganó 1-0 como local con gol de López Muñoz.

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Gastón Verón, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Facundo Tello.

Hora: 18 – TV: ESPN Premium.

VAR: Pablo Echavarría.

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