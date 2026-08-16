River buscará revertir el mal momento cuando reciba a Argentinos Juniors: hora, TV y formaciones

Thiago Almada debutará en River

El entrenador Eduardo Coudet buscará cambiar la realidad e incluirá al jugador de la Selección argentina Thiago Almada, reciente incorporación millonaria, que reemplazará a Tomás Galván dentro de los once iniciales.

Coudet no podrá contar con Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Sebastián Driussi (tiene un desgarro en el sóleo derecho) todavía no jugarán por estar lesionados.

La principal novedad será el debut como titular de Thiago Almada, ya que el flamante refuerzo lleva una semana de entrenamientos y

El miércoles el Millo se medirá con Independiente Santa Fe, de visitante por la Copa Sudamericana, en el duelo postergado por el fuerte terremoto ocurrido en Colombia.

El conjunto de Nicolás Diez viene de vencer 2-1 a Racing y llega con puntaje ideal, ya que ganó sus cuatro partidos.

El último antecedente favorece al Bicho: el 12 de febrero de este año ganó 1-0 como local con gol de López Muñoz.

Probables formaciones:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Gastón Verón, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Facundo Tello.

Hora: 18 – TV: ESPN Premium.

VAR: Pablo Echavarría.