Messi erró un penal y el Inter Miami sufrió una dura derrota

Messi volvió a errar un penal

Cuando Nashville ganaba por 1 a 0, Messi tuvo la oportunidad de igualar con un tiro penal, pero el arquero Brian Schwake adivinó la intención y contuvo el disparo sobre su palo derecho.

El capitán de la Selección argentina atraviesa una racha inédita de tres penales errados de manera consecutiva en tiempo regular (Austria y Egipto en la Copa del Mundo 2026, y Nashville SC en la MLS).

Messi volvió a la titularidad en Inter Miami.

A lo largo de su carrera el jugador de 39 años ha errado 35 penales. Falló 25 remates desde los doce pasos en Barcelona, 7 en la Selección argentina, 2 en Inter Miami y 1 en PSG.

Tras esta dura caída, el equipo de Florida en la segunda posición de la Conferencia Este, a cinco puntos de Nashville, su verdugo en el Geodis Park Stadium.

Messi, que fue amonestado, poco pudo hacer en su reaparición como titular, luego de su breve ausencia, obligada por el fallecimiento de su padre -Jorge Messi- la semana anterior en Rosario.

Sin embargo, Inter Miami sigue en una posición expectante, y con grandes posibilidades de clasificarse para los play offs, en busca del título de la MLS.