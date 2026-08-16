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"McCaballo": pequeños jinetes fueron a caballo a un AutoMac y la escena se volvió viral

La curiosa postal a caballo ocurrió tras la apertura del primer local de la cadena en la ciudad y rápidamente generó memes y comentarios en redes

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
photoLos niños a caballo en el AutoMac, toda una rareza. Foto: redes 

photoLos niños a caballo en el AutoMac, toda una rareza. Foto: redes 

La llegada de una conocida cadena de comida rápida a Junín tuvo un estreno particular. A pocos días de la inauguración de su primer local en la ciudad, varios jóvenes y niños llegaron a caballo al carril de AutoMac para hacer sus pedidos.

La escena, registrada en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, mostró a los jinetes haciendo la fila junto a los autsos y generó una inmediata ola de comentarios. Los usuarios bautizaron el episodio con nombres como “McCaballo” y “McGaucho”, en referencia al cruce entre una costumbre tradicional del interior bonaerense y el formato de comida rápida.

La postal no tardó en expandirse por plataformas como X, Instagram y TikTok, donde aparecieron memes, comentarios humorísticos y mensajes que destacaban la particular forma en que los vecinos decidieron estrenar el nuevo servicio.

A caballo, los peque&ntilde;os jinetes disfrutaron de su hamburguesa. Foto: redes&nbsp;

A caballo, los pequeños jinetes disfrutaron de su hamburguesa. Foto: redes

Una apertura con impacto para Junín

Según el texto difundido sobre la inauguración, se trata de la sucursal número 234 de la franquicia Mc Donald's en Argentina y generó cerca de 80 puestos de trabajo directos destinados a jóvenes de la ciudad.

El contraste entre los caballos y la fila habitual de vehículos en el AutoMac fue, sin embargo, lo que terminó convirtiendo la apertura en una de esas escenas difíciles de imaginar y fáciles de compartir.

En cuestión de horas, la imagen de los jinetes frente al local pasó de ser una curiosidad ocurrida en Junín a transformarse en una postal reconocible en redes: una combinación inesperada entre la tradición gaucha y una de las modalidades más modernas de la comida rápida.

En pocas palabras

  • “McCaballo”: jóvenes llegaron a caballo al AutoMac de un McDonald's en Junín y la escena se viralizó en redes.
  • Viralización y memes: la curiosa postal generó comentarios, memes y apodaron al evento como “McCaballo” o “McGaucho”.
  • Novedad en Junín: la apertura de la sucursal número 234 de McDonald's en Argentina tuvo un estreno inesperado y tradicional.
Resumen generado por Thinkindot AI

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