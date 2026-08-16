"McCaballo": pequeños jinetes fueron a caballo a un AutoMac y la escena se volvió viral

A caballo, los pequeños jinetes disfrutaron de su hamburguesa. Foto: redes

Una apertura con impacto para Junín

Según el texto difundido sobre la inauguración, se trata de la sucursal número 234 de la franquicia Mc Donald's en Argentina y generó cerca de 80 puestos de trabajo directos destinados a jóvenes de la ciudad.

El contraste entre los caballos y la fila habitual de vehículos en el AutoMac fue, sin embargo, lo que terminó convirtiendo la apertura en una de esas escenas difíciles de imaginar y fáciles de compartir.

En cuestión de horas, la imagen de los jinetes frente al local pasó de ser una curiosidad ocurrida en Junín a transformarse en una postal reconocible en redes: una combinación inesperada entre la tradición gaucha y una de las modalidades más modernas de la comida rápida.