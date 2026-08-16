"McCaballo": pequeños jinetes fueron a caballo a un AutoMac y la escena se volvió viral

La llegada de una conocida cadena de comida rápida a Junín tuvo un estreno particular. A pocos días de la inauguración de su primer local en la ciudad, varios jóvenes y niños llegaron a caballo al carril de AutoMac para hacer sus pedidos.
La escena, registrada en imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, mostró a los jinetes haciendo la fila junto a los autsos y generó una inmediata ola de comentarios. Los usuarios bautizaron el episodio con nombres como “McCaballo” y “McGaucho”, en referencia al cruce entre una costumbre tradicional del interior bonaerense y el formato de comida rápida.
La postal no tardó en expandirse por plataformas como X, Instagram y TikTok, donde aparecieron memes, comentarios humorísticos y mensajes que destacaban la particular forma en que los vecinos decidieron estrenar el nuevo servicio.
Una apertura con impacto para Junín
Según el texto difundido sobre la inauguración, se trata de la sucursal número 234 de la franquicia Mc Donald's en Argentina y generó cerca de 80 puestos de trabajo directos destinados a jóvenes de la ciudad.
El contraste entre los caballos y la fila habitual de vehículos en el AutoMac fue, sin embargo, lo que terminó convirtiendo la apertura en una de esas escenas difíciles de imaginar y fáciles de compartir.
En cuestión de horas, la imagen de los jinetes frente al local pasó de ser una curiosidad ocurrida en Junín a transformarse en una postal reconocible en redes: una combinación inesperada entre la tradición gaucha y una de las modalidades más modernas de la comida rápida.
En pocas palabras
- “McCaballo”: jóvenes llegaron a caballo al AutoMac de un McDonald's en Junín y la escena se viralizó en redes.
- Viralización y memes: la curiosa postal generó comentarios, memes y apodaron al evento como “McCaballo” o “McGaucho”.
- Novedad en Junín: la apertura de la sucursal número 234 de McDonald's en Argentina tuvo un estreno inesperado y tradicional.