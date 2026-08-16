Huracán Las Heras y Atlético San Martín jugarán de locales por el Federal A

Pablo Jofré es el entrenador de Huracán Las Heras.

El equipo lasherino buscará sumar en su estadio sus primeros puntos en esta segunda parte del campeonato. El Globo perdió los primeros tres partidos y no ha marcado goles, viene de caer ante Alvarado, de visitante, donde sufrió la expulsión de delantero Alejandro Toledo y luego se desvinculó de común acuerdo con la dirigencia.

Alejandro Abaurrre conduce al Atlético San Martín.

Atlético San Martín intentará extender su racha positiva

Por la Zona B de la Fase Reválida, Atlético San Martín, recibirá en el Este a Deportivo Rincón, de Neuquén, desde las 17.30, en un cotejo que tendrá el arbitraje de Pablo Núñez de San Juan.

El Chacarero, el equipo dirigido por Alejandro Abaurre, marcha invicto y en tres partidos jugados tiene siete puntos, producto de dos triunfos y un empate.

San Martín viene de ganarle de local a Sol de Mayo por 2 a 1 y es uno de los líderes, acompañado de Germinal de Rawson y Deportivo Rincón (lo recibirá el próximo domingo en el Libertador General San Martín).

El Albirrojo jugará su seguno partido seguido de local, donde buscará los tres puntos que le permitan seguir en los primeros puestos. El equipo de Alejandro Abaurre buscará su tercer triunfo seguido en la Reválida, tras ganarle a Santamarina de visitante y a Sol de Mayo como local.