Huracán Las Heras y Atlético San Martín jugarán de locales por el Federal A

Huracán Las Heras y Atlético San Martín jugarán este domingo por la 4ta fecha de la Fase Campeonato y la Reválida del Torneo Federal A. Mientras que FADEP, el otro elenco mendocino, tendrá acción el lunes.
Este domingo Huracán Las Heras y el Atlético San Martín afrontarán partidos de la 4ta fecha de la Fase Campeonato y de la Reválida del Federal A respectivamente
Huracán Las Heras y Atlético San Martín jugarán este domingo por la 4ta fecha de la Fase Campeonato y la Reválida del Torneo Federal A. Mientras que FADEP, el otro elenco mendocino, tendrá acción el lunes.
El Globo jugará de local en la Zona Campeonato, mientras que el Atlético San Martín afrontará su compromiso por la Reválida.
Por la Zona B sw la Fase Campeonato, Huracán Las Heras se medirá desde las 15.30 como local ante Juventud Antoniana, de Salta, en un partido que contará con el arbitraje del cordobés Leandro Sosa Abrile.
El equipo lasherino buscará sumar en su estadio sus primeros puntos en esta segunda parte del campeonato. El Globo perdió los primeros tres partidos y no ha marcado goles, viene de caer ante Alvarado, de visitante, donde sufrió la expulsión de delantero Alejandro Toledo y luego se desvinculó de común acuerdo con la dirigencia.
Por la Zona B de la Fase Reválida, Atlético San Martín, recibirá en el Este a Deportivo Rincón, de Neuquén, desde las 17.30, en un cotejo que tendrá el arbitraje de Pablo Núñez de San Juan.
El Chacarero, el equipo dirigido por Alejandro Abaurre, marcha invicto y en tres partidos jugados tiene siete puntos, producto de dos triunfos y un empate.
San Martín viene de ganarle de local a Sol de Mayo por 2 a 1 y es uno de los líderes, acompañado de Germinal de Rawson y Deportivo Rincón (lo recibirá el próximo domingo en el Libertador General San Martín).
El Albirrojo jugará su seguno partido seguido de local, donde buscará los tres puntos que le permitan seguir en los primeros puestos. El equipo de Alejandro Abaurre buscará su tercer triunfo seguido en la Reválida, tras ganarle a Santamarina de visitante y a Sol de Mayo como local.