Así quedó la Tabla Anual después del triunfo de River que entró a la Sudamericana

- Sarmiento 2 - Huracán 0.
- River 2 - Argentinos Juniors 0.
- Barracas Central 0 - Rosario Central 1.
- Central Córdoba 0 - Instituto 1.
Esto permitió que el Millonario alcance la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero aun le falta bastante para llegar a la Libertadores.
Independiente Rivadavia lidera la Tabla Anual con 41 puntos, la misma cantidad que Argentinos Juniors, aunque supera al Bicho por diferencia de gol.
De terminar el torneo hoy, la Lepra se consagraría campeona de la Liga, trofeo que en 2025 conquistó Rosario Central al ser el equipo más regular de la temporada.
La Lepra los mira a todos desde arriba.
Así quedó la Tabla Anual con River intentando llegar a la Libertadores
- Independiente Rivadavia: 41 puntos - Copa Libertadores y Campeón de Liga.
- Argentinos Juniors: 41 puntos - Copa Libertadores.
- Vélez Sarsfield: 38 puntos - Copa Libertadores.
- Rosario Central: 38 puntos - Copa Sudamericana.
- Estudiantes: 37 puntos - Copa Sudamericana.
- Boca Juniors: 36 puntos – Copa Sudamericana.
- Belgrano: 36 puntos – Copa Libertadores (por ser campeón del Torneo Apertura).
- Gimnasia La Plata: 35 puntos - Copa Sudamericana.
- Instituto: 33 puntos – Copa Sudamericana.
- River Plate: 32 puntos – Copa Sudamericana.
- Independiente: 30 puntos - Copa Sudamericana.