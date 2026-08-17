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Así quedó la Tabla Anual después del triunfo de River que entró a la Sudamericana

River volvió a ganar y entró en zona de competencias internacionales; no obstante, está muy lejos de la Copa Libertadores

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
River logró más que tres puntos al ganarle al Bicho.

River logró más que tres puntos al ganarle al Bicho.

La crisis futbolística de River parece haber llegado a su fin tras vencer a Argentinos Juniors, conjunto que venía invicto y que lidera la Tabla Anual junto a Independiente Rivadavia. Si bien el Millonario tiene la obligación de clasificar a la próxima Copa Libertadores, el panorama no se presenta nada fácil.

Vencer al Bicho por 2 a 0 significó mucho más que tres puntos teniendo en cuenta que el conjunto dirigido por Eduardo Coudet no había sumado tantos ni había podido marcar en lo que va del segundo semestre y ahora los hinchas ya comienzan a ilusionarse con la clasificación a copas internacionales.

River ya consiguió el boleto para la Copa Sudamericana, pero el camino es largo.

River ya consiguió el boleto para la Copa Sudamericana, pero el camino es largo.

River está en puestos de Copa Sudamericana

Durante la jornada del domingo hubo cuatro partidos de la Liga Profesional:

  • Sarmiento 2 - Huracán 0.
  • River 2 - Argentinos Juniors 0.
  • Barracas Central 0 - Rosario Central 1.
  • Central Córdoba 0 - Instituto 1.

Esto permitió que el Millonario alcance la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero aun le falta bastante para llegar a la Libertadores.

Independiente Rivadavia lidera la Tabla Anual con 41 puntos, la misma cantidad que Argentinos Juniors, aunque supera al Bicho por diferencia de gol.

De terminar el torneo hoy, la Lepra se consagraría campeona de la Liga, trofeo que en 2025 conquistó Rosario Central al ser el equipo más regular de la temporada.

La Lepra los mira a todos desde arriba.

La Lepra los mira a todos desde arriba.

Así quedó la Tabla Anual con River intentando llegar a la Libertadores

  • Independiente Rivadavia: 41 puntos - Copa Libertadores y Campeón de Liga.
  • Argentinos Juniors: 41 puntos - Copa Libertadores.
  • Vélez Sarsfield: 38 puntos - Copa Libertadores.
  • Rosario Central: 38 puntos - Copa Sudamericana.
  • Estudiantes: 37 puntos - Copa Sudamericana.
  • Boca Juniors: 36 puntos – Copa Sudamericana.
  • Belgrano: 36 puntos – Copa Libertadores (por ser campeón del Torneo Apertura).
  • Gimnasia La Plata: 35 puntos - Copa Sudamericana.
  • Instituto: 33 puntos – Copa Sudamericana.
  • River Plate: 32 puntos – Copa Sudamericana.
  • Independiente: 30 puntos - Copa Sudamericana.

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