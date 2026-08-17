Así quedó la Tabla Anual después del triunfo de River que entró a la Sudamericana

Vencer al Bicho por 2 a 0 significó mucho más que tres puntos teniendo en cuenta que el conjunto dirigido por Eduardo Coudet no había sumado tantos ni había podido marcar en lo que va del segundo semestre y ahora los hinchas ya comienzan a ilusionarse con la clasificación a copas internacionales.

River ya consiguió el boleto para la Copa Sudamericana, pero el camino es largo.

River está en puestos de Copa Sudamericana

Durante la jornada del domingo hubo cuatro partidos de la Liga Profesional: