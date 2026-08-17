FADEP visita a Santamarina de Tandil por la Zona Reválida del Torneo Federal A

El equipo dirigido por Diego Pozo tiene 4 puntos en la Zona B en la que hasta ahora obtuvo un triunfo, un empate y una derrota.

En la primera fecha le ganó a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi (1-0), luego perdió ante Juventud Unida (0-1) y viene de igualar 0 a 0 con Costa Brava como local.

Así llega Santamarina de Tandil

Santamarina viene de caer 5-1 frente a Germinal y está complicado en la pelea por mantener la categoría.

El conjunto de Tandil ocupa el último lugar de la tabla ya que ha perdido los 3 partidos que disputó en la Zona Reválida ante Sol de Mayo (1-0) de visitante, Atlético San Martín (1-0) de local y Germinal de Rawson.

Probables formaciones:

Santamarina: Uriel Moris; Luciano Domíniguez, Nicolás Romat, Ignacio Lucero, Tobías Ferrari; Nicolás Igartúa; Tomás , Franco Meza, Diego Sosa y Alexis Devesa; Mateo Ijurco y Tomás Romero. DT: Nicolás Serrantes.

FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Nahuel Iribarren, Brayan Sosa y Uriel Gurzi; Julián Pérez, Diego Tonetto, Lucas Ramírez, José Méndez; Leandro Soria y Matías Persia. DT: Diego Pozo.

Estadio: San Martín de Tandil

Árbitro: Alejandro Scionti

Hora: 15.30