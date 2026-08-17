Gimnasia y Esgrima recibe a Talleres de Córdoba: hora, TV y probables formaciones

En su cancha el conjunto mensana lleva dos triunfos seguidos en el Clausura ante Central Córdoba (1-0) y Unión (2-0) pero si se tiene en cuenta el Apertura, desde que asumió el actual entrenador la racha es de 5 victorias al hilo en el Parque.

Gimnasia y Esgrima suma 6 puntos en el certamen (2 triunfos y 2 derrotas). se ubica 9no en la tabla y este lunes tendrá entre los suplentes al Monito Vargas, su flamante refuerzo.

Así llega Talleres, el equipo de Jorge Sampaoli

Talleres, comandado por Jorge Sampaoli, viene de ser goleado por 3 a 0 como local por Lanús.

En 4 partidos jugados en el Clausura solamente ganó uno, cayó en los 3 restantes y se ubica último en la tabla de posiciones con 3 puntos.

El último antecedente entre Gimnasia y Esgrima y Talleres

En el Torneo Apertura el resutado fue favorable a Talleres (2-1) en Córboba dondenValentín Dávila marcó los dos goles de la T, mientras que Agustín Módica anotó el tanto del conjunto Blanquinegro.

Probables formaciones

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, y Matías Recalde; Luciano Cingolani, Fermín Antonini, Julián Ceballos; Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Talleres: Ezequiel Unzain; Timoteo Chamorro, Santiago Fernández, Valentín Fascendini, Román Riquelme, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Federico Fattori, Rick Lima Morais; Franco Cristaldo y Ronaldo Martínez . DT: Jorge Sampaoli.