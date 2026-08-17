Gimnasia y Esgrima recibe a Talleres de Córdoba: hora, TV y probables formaciones

Este lunes, desde las 21.30, Gimnasia y Esgrima jugará ante Talleres de Córdoba en el estadio Víctor Legrotaglie y en el marco de la 5ta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima juega este lunes desde las 21.30 ante Talleres, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 5ta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional
Este lunes, desde las 21.30, Gimnasia y Esgrima jugará ante Talleres de Córdoba en el estadio Víctor Legrotaglie y en el marco de la 5ta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El árbitro será Andrés Gariano y el encuentro tendrá transmisión en vivo de Radio Nihuil y TV por ESPN Premium.
El Lobo, dirigido por Darío Franco, viene de caer 1 a 0 ante Instituto, en Córdoba e intentará prolongar su racha positiva en condición de local.
En su cancha el conjunto mensana lleva dos triunfos seguidos en el Clausura ante Central Córdoba (1-0) y Unión (2-0) pero si se tiene en cuenta el Apertura, desde que asumió el actual entrenador la racha es de 5 victorias al hilo en el Parque.
Gimnasia y Esgrima suma 6 puntos en el certamen (2 triunfos y 2 derrotas). se ubica 9no en la tabla y este lunes tendrá entre los suplentes al Monito Vargas, su flamante refuerzo.
Talleres, comandado por Jorge Sampaoli, viene de ser goleado por 3 a 0 como local por Lanús.
En 4 partidos jugados en el Clausura solamente ganó uno, cayó en los 3 restantes y se ubica último en la tabla de posiciones con 3 puntos.
En el Torneo Apertura el resutado fue favorable a Talleres (2-1) en Córboba dondenValentín Dávila marcó los dos goles de la T, mientras que Agustín Módica anotó el tanto del conjunto Blanquinegro.
Probables formaciones
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, y Matías Recalde; Luciano Cingolani, Fermín Antonini, Julián Ceballos; Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Talleres: Ezequiel Unzain; Timoteo Chamorro, Santiago Fernández, Valentín Fascendini, Román Riquelme, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Federico Fattori, Rick Lima Morais; Franco Cristaldo y Ronaldo Martínez . DT: Jorge Sampaoli.