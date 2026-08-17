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Gimnasia y Esgrima recibe a Talleres de Córdoba: hora, TV y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima juega este lunes desde las 21.30 ante Talleres, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 5ta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima jugará ante Talleres, en el Víctor Legrotaglie.

Gimnasia y Esgrima jugará ante Talleres, en el Víctor Legrotaglie.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Este lunes, desde las 21.30, Gimnasia y Esgrima jugará ante Talleres de Córdoba en el estadio Víctor Legrotaglie y en el marco de la 5ta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El árbitro será Andrés Gariano y el encuentro tendrá transmisión en vivo de Radio Nihuil y TV por ESPN Premium.

Agustín Módica es el goleador de Gimnasia y Esgrima.

Agustín Módica es el goleador de Gimnasia y Esgrima.

Gimnasia y Esgrima busca seguir de racha en su estadio

El Lobo, dirigido por Darío Franco, viene de caer 1 a 0 ante Instituto, en Córdoba e intentará prolongar su racha positiva en condición de local.

En su cancha el conjunto mensana lleva dos triunfos seguidos en el Clausura ante Central Córdoba (1-0) y Unión (2-0) pero si se tiene en cuenta el Apertura, desde que asumió el actual entrenador la racha es de 5 victorias al hilo en el Parque.

Gimnasia y Esgrima suma 6 puntos en el certamen (2 triunfos y 2 derrotas). se ubica 9no en la tabla y este lunes tendrá entre los suplentes al Monito Vargas, su flamante refuerzo.

Así llega Talleres, el equipo de Jorge Sampaoli

Talleres, comandado por Jorge Sampaoli, viene de ser goleado por 3 a 0 como local por Lanús.

En 4 partidos jugados en el Clausura solamente ganó uno, cayó en los 3 restantes y se ubica último en la tabla de posiciones con 3 puntos.

El último antecedente entre Gimnasia y Esgrima y Talleres

En el Torneo Apertura el resutado fue favorable a Talleres (2-1) en Córboba dondenValentín Dávila marcó los dos goles de la T, mientras que Agustín Módica anotó el tanto del conjunto Blanquinegro.

Probables formaciones

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, y Matías Recalde; Luciano Cingolani, Fermín Antonini, Julián Ceballos; Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Talleres: Ezequiel Unzain; Timoteo Chamorro, Santiago Fernández, Valentín Fascendini, Román Riquelme, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Federico Fattori, Rick Lima Morais; Franco Cristaldo y Ronaldo Martínez . DT: Jorge Sampaoli.

  • Estadio: Gimnasia y Esgrima
  • Hora: 21.30
  • Árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Maximiliano Macheroni
  • TV: ESPN Premium

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