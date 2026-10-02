Quién era el hombre que murió al ser ferozmente atacado por un enjambre de avispas

Jujuy y el ataque de avispas la investigación para determinar qué ocurrió

Pese a las maniobras realizadas por los médicos y paramédicos, no fue posible reanimar a Tarifa. La información aportada por sus familiares permitió reconstruir los momentos previos al fallecimiento y dio inicio a una investigación judicial.

Un efectivo policial que se encontraba de guardia en el hospital entrevistó a las personas que habían acompañado a la víctima y tomó conocimiento de las circunstancias en las que se produjo el ataque.

El caso quedó bajo intervención del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. El ayudante fiscal zonal dispuso distintas medidas para establecer con precisión qué provocó la muerte del hombre.

Entre ellas, ordenó trasladar el cuerpo a la morgue del Poder Judicial en Alto Comedero, donde se realizará la autopsia médico-legal.

El estudio será determinante para establecer la causa exacta de la muerte y determinar si existe una relación directa entre las picaduras de avispas y el fallecimiento. Por el momento, esa circunstancia deberá ser determinada por los resultados de la investigación y la autopsia.