Quién era el hombre que murió al ser ferozmente atacado por un enjambre de avispas

Un hombre de 67 años murió en San Salvador de Jujuy luego de sufrir varias picaduras de avispas mientras se encontraba en una vivienda del barrio Alto Comedero. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Carlos Snopek, pero llegó sin signos vitales.
El fallecido fue identificado como Julio Aníbal Tarifa. De acuerdo con el relato de sus familiares a la Policía, el episodio ocurrió cerca de las 17, cuando compartían un momento en un domicilio del barrio. En ese contexto, el hombre fue atacado por un enjambre de avispas y, pocos minutos después, comenzó a descompensarse.
Ante la gravedad de la situación, fue llevado al centro de salud alrededor de las 18:50, según informó El Tribuno de Jujuy. Los profesionales constataron que había ingresado sin signos vitales y presentaba cianosis, una coloración azulada o violácea de la piel asociada a una disminución de oxígeno.
Jujuy y el ataque de avispas la investigación para determinar qué ocurrió
Pese a las maniobras realizadas por los médicos y paramédicos, no fue posible reanimar a Tarifa. La información aportada por sus familiares permitió reconstruir los momentos previos al fallecimiento y dio inicio a una investigación judicial.
Un efectivo policial que se encontraba de guardia en el hospital entrevistó a las personas que habían acompañado a la víctima y tomó conocimiento de las circunstancias en las que se produjo el ataque.
El caso quedó bajo intervención del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy. El ayudante fiscal zonal dispuso distintas medidas para establecer con precisión qué provocó la muerte del hombre.
Entre ellas, ordenó trasladar el cuerpo a la morgue del Poder Judicial en Alto Comedero, donde se realizará la autopsia médico-legal.
El estudio será determinante para establecer la causa exacta de la muerte y determinar si existe una relación directa entre las picaduras de avispas y el fallecimiento. Por el momento, esa circunstancia deberá ser determinada por los resultados de la investigación y la autopsia.
En pocas palabras
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- Hombre de 67 años: falleció en Jujuy tras un feroz ataque de avispas.
- Traslado y descompensación: fue llevado al hospital pero ingresó sin signos vitales.
- Investigación judicial: se ordenó una autopsia para determinar la causa exacta de muerte.
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