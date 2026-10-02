Cómo mezclar café y cacao para disimular las canas del pelo en pocas semanas

Una alternativa que se volvió viral en las últimas semanas combina dos ingredientes muy habituales en cualquier cocina: el café y el cacao. Una preparación que actúa como un baño de color temporal, ideal para matizar las raíces y devolverle profundidad los cabellos invadidos por las canas.

Muchas personas son las que usan elementos caseros para intentar ocultar sus canas.

Una mezcla natural que sí funciona

El secreto principal recae en las propiedades pigmentarias de ambos alimentos. Por un lado, el café aporta cafeína y taninos oscuros que actúan como un tinte orgánico sobre la fibra capilar. Por el otro, el cacao en polvo intensifica el tono oscuro y aporta una gran cantidad de antioxidantes que nutren el folículo.